Remesas alcanzaron los US$ 8,125.3 millones en 10 meses

En los primeros diez meses del año, las remesas recibidas lograron una cifra de US$ 8,125.3 millones, informó este martes el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Destacó que este monto supera en US$ 2,252.1 millones a las remesas recibidas en los primeros diez meses de 2019.

El Banco Central explicó que en el mes de octubre de 2022, las remesas sumaron US$ 815.9 millones, registrando un ligero incremento interanual de 0.3 %. Dicho incremento, el primero observado en lo que va de 2022, surge de la comparación con el mes de octubre de 2021, primer mes transcurrido en ese año tras el cese de las ayudas económicas dispuestas por el gobierno de los EE.UU.

"Este resultado confirma el establecimiento del nuevo nivel de flujos de remesas mensuales en torno a los US$ 800.0 millones. En ese sentido, al comparar este monto de octubre de 2022 con el valor promediado en el mismo mes para el período previo a la pandemia de 2015-2019, que fue de US$ 481.9 millones, se observa un aumento importante", indica la entidad en su informe

El ente emisor sostuvo, además, que el desempeño económico de los Estados Unidos es uno de los principales factores que sigue incidiendo sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país provinieron US$ 614.4 millones, el 84.8 % de los flujos de octubre por los canales formales.

Durante dicho mes, el índice de gestores de compras (PMI por sus siglas en inglés) no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM, por sus siglas en inglés) registró un valor de 54.4 en octubre, indicando la continuada expansión del sector servicios de la economía norteamericana, donde principalmente se emplea la diáspora dominicana en EE.UU.

El BCRD destaca también la recepción de remesas por canales formales desde otros países, como España, por un valor de US$ 44.3 millones, un 6.1 % del total, siendo este el segundo país en cuanto a total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior se refiere, así como Haití e Italia, con 1.0 % y 0.8 % de los flujos recibidos, respectivamente. El resto de la recepción de remesas se divide entre países como Suiza, Canadá y Panamá, entre otros.

Un aspecto relevante que incide sobre los envíos de remesas desde países de la zona euro es la depreciación del euro frente al dólar estadounidense. Con un valor menor relativo al dólar, se necesitan más euros para cubrir las mismas necesidades, por lo que es de esperar que los envíos de remesas en esa moneda aumenten. De hecho, las remesas originadas desde dicha zona aumentaron en un 1.0 % en euros, a pesar de que, convertidas en dólares estadounidenses, se refleja 14.9 % de descenso en su valor.

Respecto a la distribución de las remesas recibidas por provincias, el BCRD señala que el Distrito Nacional obtuvo la mayor proporción, un 34.1 %, seguido por las provincias Santiago y Santo Domingo, con un 14.4 % y 8.9 %, respectivamente. Esto indica que más de la mitad (57.4 %) de las remesas se recibe en las zonas metropolitanas del país.

Analizando los flujos de septiembre del 2022 según el género del receptor, predominan los hombres, con el 53.1 %, mientras que las mujeres captaron el 46.9 % restante de las remesas recibidas por canales formales.

Tras analizar la evolución reciente del sector externo, las perspectivas del BCRD para el resto del año contemplan continúen importantes flujos de divisas por concepto de remesas, turismo, exportaciones e inversión extranjera directa. Esto contribuirá a mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio que se observa en la actualidad, de tal manera que el tipo de cambio mostró una apreciación acumulada de 5.9 % al cierre de octubre de 2022.

La institución resalta que, este mayor flujo de divisas también ha permitido la acumulación de reservas internacionales, que para el cierre de octubre de 2022 se colocaron por encima de los US$ 13,500 millones, representando alrededor de un 12.1 % del producto interno bruto (PIB) y equivalentes a unos 5.6 meses de importaciones, métricas que superan los niveles recomendados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Todos estos elementos, aunados a los robustos fundamentos macroeconómicos del país, señalan que el sector externo de la República Dominicana posee condiciones particularmente adecuadas para acomodar los choques provenientes de un entorno internacional complejo y cargado de incertidumbre, proyectando que este sector cerraría el 2022 con remesas cercanas a los US$ 10,000 millones, exportaciones con cifras récords en torno a los US14,000 millones, ingresos por turismo por encima de los US$ 8,600 millones, y una inversión extranjera directa (IED) superior a los US$ 3,600 millones.

El Banco Central de la República Dominicana reafirmó su compromiso con la vigilancia sobre el entorno económico actual para continuar tomando las medidas necesarias para contrarrestar el impacto en la economía dominicana del desafiante panorama internacional imperante, a fin de garantizar la estabilidad de precios y del mercado cambiario