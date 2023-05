RD tiene la canasta básica alimentaria más barata de Centroamérica y el Caribe

República Dominicana tiene la Canasta Básica Alimentaria (CBA), más barata de Centroamérica y el Caribe,según el último reporte mensual de la Unidad de Análisis de Mercadode la Dirección General de Protección al Consumidor de Honduras.

En este reporte, la Canasta Básica Alimentaria de República Dominicana es comparada con países como Honduras, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

Explica que en la actualidad el costo de Canasta Básica Alimentaria de menor valor lo posee República Dominicana, con un coste de US$ 189.46.

Al país le sigue El Salvador con un valor de US$ 249.09, Panamá con US$ 286.38 y Honduras con US$ 341.83.

En tanto, señala que el costo de CBA con mayor valor en el área Centroamericana lo mantiene Costa Rica con US$ 584.61, seguido de Guatemala con US$ 477.80 y Nicaragua con US$ 370.78.

La conclusión de este reporte indica que, si bien es cierto que la inflación ha afectado a todos los países de Centroamérica y el Caribe, incluyendo la República Dominicana, esta tendría un costo inferior en la totalidad de consumo a los demás países de referencia, lo que coincide con los datos mostrados por el Banco Central, que indicó que la inflación interanual se ha reducido a 5.90%