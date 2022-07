RD expondrá productos en Feria de cosméticos más grande de América

El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) encabeza la delegación de empresas exportadoras de productos cosméticos que participará en la decimonovena edición Cosmoprof North América (CPNA), a celebrarse del 12 al 14 de julio, en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

La feria está considerada como el evento más grande de América en la promoción de productos cosméticos y de cuidado personal, así como el intercambio B2B del sector, en el cual participan exportadores y compradores de Asia, Europa y América del Sur.

Biviana Riveiro, directora ejecutiva de ProDominicana dijo que la participación de República Dominicana en esta feria como parte de la estrategia de promoción de ese sector del país.

"Estamos llevando la República Dominicana a competir con bienes acabados, los que generan mayor volumen de ventas, empleos especializados y posibilitan encadenamientos productivos a nuevos niveles. La exportación de productos cosméticos hace 10 años ascendía a US$ 83.1 millones y hemos ido creciendo a tales niveles que en el 2021 se exportaron US$ 109.0 millones en productos del sector. Es importante resaltar, que las exportaciones durante el período enero-mayo del 2022 ascienden a US$ 47 millones, siendo este valor un récord histórico en las exportaciones de este sector durante los primeros cinco meses del año”, informó.

La feria reúne a empresas que presentan nuevas tecnologías, dan a conocer productos y marcas de los diversos subsectores de la belleza y el cuidado personal. A la vez, es la mayor plataforma para que las Pymes y distribuidores minoritarios establezcan redes de contacto.

En el marco del Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones, esta feria interviene en la promoción de sectores que presentan un crecimiento en sus volúmenes de exportación e impactan el sector MiPymes y mujeres de manera muy positiva.

Las empresas que participarán en Cosmoprof vía ProDominicana son: Camilo Labs, Laboratorios Capilo, Ginger Milk Natural Care, Deya By Dewi Peña, Inversiones & Negocios (Inesa), Orgliz, Laboratorios Royste, Maka Capilar Health, Moringaia, Boe, AVAcare, Sabelle Cosmetics, Wiu Cosmetics, entre otras que estarán representadas en el directorio de exportadores de ProDominicana