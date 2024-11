En 10 años, República Dominicana ha registrado un flujo total de inversión extranjera directa (IED) ascendente a los US$ 30,192.5 millones, para un promedio anual de US$ 3,019.2 millones. El crecimiento de estas inversiones son impulsadas principalmente por los sectores turismo, inmobiliario y energía.

Estados Unidos (US$ 8,841.5 millones), Canadá (US$ 2,908.1 millones), España (US$ 2,615.7 millones), México (US$ 2,386.9 millones) y las Islas Vírgenes Británicas (US$ 1,141.5 millones), son los principales países de donde se originan estas inversiones.

También, hay otros países que han incrementado su participación en los últimos años, tales como: Francia, Brasil, Alemania, Panamá, Italia y el Reino Unido.

De acuerdo con datos del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), durante el primer semestre de 2024, la inversión extranjera directa en el país alcanzó un total de US$ 2,378.3 millones, para un incremento de 1.1% en comparación con el primer semestre de 2023.

Estas cifras, según la entidad, se encuentran en línea con las proyecciones para el cierre de 2024, de que la IED sobrepase los US$ 4,500 millones.

Inversión extranjera por sectores

En 2023, la inversión extranjera directa captada alcanzó la cifra de US$ 4,390.2 millones, creciendo en un 7.1 % con relación al 2022, y superando en un 45 % a los niveles prepandemia en el 2019.

Los principales sectores de captación de IED son: turismo, con una participación de un 27 %, aportando US$ 1,182.1 millones; seguido por el sector energía con un 24 % equivalente a US$ 1,071.1 millones, comercio/industria 15 % con US$ 689.3 millones e inmobiliario con un 14 % igual a US$ 621.1 millones.

En cuanto a los flujos históricos, el informe “perfiles productivos provinciales” sostiene que durante el período 2021-2023, fueron alcanzados gracias al incremento en las inversiones en los sectores de turismo, aportando el 27 % del monto total captado, equivalente a US$ 3,206.8 millones, y energía con un 18%, registrando US$ 2,098.3 millones.

Asimismo, el sector inmobiliario aportando un 14 % de la IED total equivalente a US$ 1,679.7 millones y el sector comercio/industria, con un 14 % igual a US$ 1,679.7 millones.

Posición de RD en la región

Según el informe sobre las Inversiones en el Mundo 2024 de ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en 2023 la República Dominicana ocupó la primera posición como receptor de inversión extranjera directa (IED) en Centroamérica y El Caribe por segundo año consecutivo, excluyendo a México.

El país mantuvo su liderazgo regional en Centroamérica durante el primer semestre de 2024, debido a la captación de US$ 2,378.3 millones en inversión extranjera directa.