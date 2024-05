Your browser doesn’t support HTML5 audio

En colaboración con el Grupo Popular, Acento presenta para sus lectores una recopilación de algunos de los episodios del podcast “Inversiones, en breve”.

En esta ocasión, el enfoque está puesto en profundizar sobre estrategias y conceptos clave para invertir en el mercado de valores, abordando temas como la importancia de entender los productos de inversión, el manejo de riesgos, consejos específicos para la Generación Z y estrategias de inversión.

Por ejemplo, si estás empezando a incursionar en el mercado de valores nacional, debes conocer el poder de la inversión proactiva. ¿Qué queremos decir con esto? Que la proactividad y el éxito viven en la misma calle, así que aquí puedes descubrir cómo salir a su encuentro con algunos consejos de rápida aplicación.

Y en caso de que estés pensando iniciar a invertir, lo primero que necesitas es conocer cuál es tu perfil como inversionista. Ser o no ser, ¡esa es la cuestión! ¿Eres agresivo, moderado o conservador al invertir en el mercado de valores?

El riesgo que puedas tolerar sin que te dé un infarto es uno de los indicadores sobre cuál es tu perfil en el mercado de valores.

El riesgo y las inversiones en el mercado de valores son como una pareja que bailan un ritmo tropical. Por momentos se separan, pero, rápidamente, y sin avisar, se juntan.

Necesitas conocer cómo mantener la armonía al invertir. Aquí vamos a desglosar estrategias y consejos para que en el baile de las inversiones tus ahorros terminen en buen ritmo y compás.

Además de invertir a largo plazo, hay instrumentos de inversión que te pueden servir como tu alcancía con la que atender casos imprevistos que se presentan en la vida. Hablamos de productos del mercado de valores que pueden funcionar como tu fondo de emergencia.

Conoce también los errores más comunes a la hora de invertir en el mercado de valores. Este episodio es un mapa, pero un mapa de cosas que debes evitar al invertir en el mercado de valores. Y, por cierto, dejamos una sorpresita al final.

Y recuerda que, si eres de la llamada Generación Z, aquí hay consejos de inversión para ti. ¿Listo para entrar en este mundo y no perderte en el intento? Adéntrate en los hábitos financieros de la gente como tú: esa que no solo domina las redes sociales, ¡sino que también está llamada a conquistar el mercado de valores! Aprender de inversiones no tiene que ser aburrido, te lo demostramos en este episodio.