ProDominicana: 554 empresas exportadoras del país son dirigidas por mujeres

Este miércoles ProDominicana presentó la tercera edición de los hallazgos del estudio Mujeres en Exportación: Hacia la Consolidación Exportadora.

El documento analiza data actualizada sobre la participación femenina en el comportamiento exitoso de las exportaciones dominicanas en el período de recuperación económica, post-pandemia.

El estudio señala que hubo un crecimiento de 12.4 % en la cantidad de empresas exportadoras dirigidas por mujeres en el país, al pasar de 493 empresas en 2020 a 554 en 2021. Así mismo, muestra que las exportaciones de las mujeres exportadoras exhibieron un total de US$ 1,833.4 millones en el año 2021, equivalente a un crecimiento interanual de un 11 % en comparación con el año prepandemia 2019.

El presidente Luis Abinader destacó que, “es así como vemos que una mayor inclusión de las mujeres en el comercio constituye un elemento fundamental para alcanzar las expectativas de crecimiento y desarrollo que tenemos todos los dominicanos, reduciendo los niveles de pobreza, generando empleo, incrementando nuestra competitividad e impulsando el crecimiento económico de República Dominicana”.

Biviana Riveiro directora ejecutiva de ProDominicana, dijo que: “la participación femenina en la economía dominicana está siendo impulsada por una serie de factores, incluyendo el creciente número de mujeres que buscan trabajo fuera del hogar, el aumento de las tasas de educación entre las mujeres y el acceso cada vez mayor a crédito y otros recursos financieros. Estos factores están contribuyendo a que cada vez más mujeres dominicanas tengan éxito en el mundo laboral”.

Riveiro agregó que de las 554 empresas que realizaron exportaciones durante el 2021, un 25 % de las empresas lideradas por mujeres están localizadas en el Gran Santo Domingo, y otro 5 % en la provincia de Santiago.

Cabe destacar que para el año 2021, las exportaciones de todas las empresas lideradas por mujeres se dirigieron principalmente al mercado europeo con un 54 % del total, donde Suiza fue posicionado como el principal país destino de exportaciones, esto por el oro, seguido de India, Haití y Estados Unidos.

Asimismo, las exportaciones realizadas por empresas dirigidas por mujeres en el año 2021, además del oro, figuran: las exportaciones de cacao en grano con US$ 52.7 millones, aceite de soja, con un valor de US$ 35.9 millones; plátanos frescos o secos, con un total de US$ 13.7 millones; frutas y otros frutos conservados, con un valor de US$ 10.9 millones y grañones y sémola de maíz con US$ 8.8 millones. Además, figura la exportación de galletas dulces con US$ 8.7 millones y los productos de panadería, que registraron un total de US$ 7.6 millones.

A su vez, las ventas internacionales durante el período enero–agosto 2022 de este grupo de empresas ascendieron a US$ 196.9 millones (excluyendo la partida del oro), a diferencia del año 2021 en el que se exportaron unos US$ 171.5 millones, lo cual representa un incremento de 14.8% para el 2022 respecto a igual período del año anterior.

De su lado el ministro de Industria, Comercio y Mipyme, Víctor Bisonó, expresó que: “hoy más que nunca es evidente la importancia de la igualdad de género para el avance económico, político y social de todas las naciones. De acuerdo con un estudio del Fondo Monetario Internacional, existe un efecto multiplicador de la educación de las mujeres en el desarrollo económico; además, mayores niveles de equidad de género inciden positivamente en la competitividad de las economías “.

Sobre el encuentro Mujeres en Exportación

La iniciativa del Encuentro Nacional de Mujeres en Exportación inició hace dos años con el propósito de destacar la contribución femenina a la productividad y el dinamismo económico dominicano, enmarcándose dentro de las acciones del Plan Nacional de Fomento de las Exportaciones, para impulsar la cultura exportadora, la inclusión y la promoción de este segmento.

Durante el encuentro se reconocieron las empresas lideradas por mujeres a nivel nacional, con la finalidad de identificar, aquellas que han tenido un desempeño exportador exitoso dentro de cada categoría para el período 2018–2021. Tomando en cuenta indicadores como montos exportados, productos y destinos de exportación.

Las galardonadas en cada reglón son: Pro-Liderazgo, galardón otorgado en base al crecimiento promedio de las exportaciones de los últimos 3 años, así como la generación de empleos de calidad en el país, se otorgó a Envases Antillanos; Asimismo, en la categoría de Pro-Internacionalización, por su diversificación y conquista de mercados internacionales, reconoció a la empresa V&D Agropecuaria; y en la categoría Pro-Desempeño Pyme, por su constancia en la exportación, aportando al bienestar económico y social del país. galardonamos a Fruggies.

En el marco del Encuentro Mujeres en Exportación, más de 30 empresas exportadoras de los sectores de belleza, moda, joyería, productos alimenticios y complementos del hogar exhiben sus productos durante dos días en las instalaciones de ProDominicana, así como otras con potencial exportador.

El evento contó con la colaboración de: Banreservas, INICIA, Banco Popular Dominicano, Revista Mercado, Banco LaFise, Periódico elDinero, Revista Contacto, Periódico Hoy, Revista Business y Revista Factor de Éxito.