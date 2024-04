Durante la feria ProCibao 2024 se cerraron intenciones de negocios con compradores internacionales y exportadores de la región por US$ 28 millones.

Ante esto, la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro detalló que en esta primera edición se realizaron 70 reuniones de negocios con exportadores cibaeños quienes conectaron con compradores internacionales procedentes de Estados Unidos, España, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil, Antigua y Barbuda.

“Se proyectan exportaciones anuales por más de US$ 28 millones, con lo que se estará aportando significativamente al dinamismo comercial y potenciar el desarrollo económico y social de la región Cibao”, dijo la funcionaria.

Destacó que los productos más demandados fueron aguacate con aproximadamente US$ 6 millones, vegetales diversos con US$ 3.4 millones, cacao con US$ 2.8 millones y leche US$ 2.4 millones”.

Se destaca que, los compradores de Costa Rica mostraron interés en los productos dominicanos, con intenciones por más de US$ 11.8 millones anuales, seguidos por Antigua y Barbuda US$ 7.8 millones y Brasil con US$ 3.2 millones.

El dinamismo de negocios en el Cibao, para el año 2023, 492 empresas de la región realizaron exportaciones colocando 1,670 productos en 138 mercados, totalizando un monto superior a los US$ 3,492 millones, de acuerdo con ProInteligencia, con datos de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Además, las múltiples potencialidades de la región como destino de inversión extranjera directa, cuyos flujos en 2023 alcanzaron US$ 978 millones en los sectores energía, minería, bienes raíces, turismo y comercio, según el Banco Central.