“Por Talento”, proyecto que promueve la inclusión laboral de las personas con discapacidad

Las barreras actitudinales, físicas, comunicacionales, entre otras son algunas de las principales dificultades que deben enfrentar las personas con discapacidad para poder insertarse al sector laboral.

Por esas barreras es que surge el proyecto “Por Talento”, que busca promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad e impulsar la igualdad de oportunidades en las áreas de empleomanía.

Este proyecto es coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) junto a la Fundación ONCE,la cual es un instrumento de cooperación y solidaridad de personas con discapacidad para la mejora de sus condiciones de vida. El proyecto recibe el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El director de Relaciones Internacionales del Grupo Social ONCE, Javier Güemes, explicó que esta que la calidad profesional de una persona se mide por su capacidad y no por su discapacidad, y eso, es lo que hay que ver a la hora de contratarlos.

“Hay que luchar con los estereotipos que se tiene de las personas con discapacidad, socialmente todavía hay mucha gente que ve a las personas con discapacidad como algo inferior en el punto de su capacidad profesional, incluso hasta familiar y en todos los ámbitos de su vida”.

Para revertir esta percepción, Güemes destaca que lo primero - y más importante - es intentar revertir la imagen social que hay de la discapacidad, “entonces hay que invertir muchos recursos en eso, y una vez que se consiga cambiar la mente, lo demás viene fácil”.

Destacó que en España es común ver a discapacitados trabajando en cualquier sector, sobre todo en el turismo.

Güemes puso de ejemplo que, en la ciudad de Valencia, en la fábrica de la Ford trabajan unas 500 personas con discapacidad.

“Hay una imagen de que la calidad del trabajo de una persona con discapacidad lo va a hacer mal, pero en España nadie duda de que un coche Ford, aunque su motor este ensamblado por un colectivo de personas con discapacidad no vaya a funcionar o tener un error”, explicó.

Destacó que en España, y de acuerdo con las cifras oficiales las personas con discapacidad se sitúa a un 10 % de la población, equivalente a un poco más de 4 millones de personas.

No obstante, destacó que a pesar de que hay fundaciones como ONCE que ayudan a este sector poblacional, hay barreras que les impide trabajar, pero con el cambio de mentalidad podrán avanzar más.

De su lado, la asistente Técnica en Inclusión de la Discapacidad del PNUD, Olga Altman, señala que, en el caso de República Dominicana, solo 3 de cada 10 con discapacidad de 18 años, tiene acceso al mercado laboral.

Al citar el estudio del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) y del Sistema de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas con discapacidad, Altman destaca el limitado acceso a servicios sociales de las personas con discapacidad en el país.

Destaca que de acuerdo con el ultimo censo del 2012, la población con discapacidad era de un 12.3 %, y esperan que con el último censo tener una data mas actualiza sobre esta población para poder avanzar con políticas publicas en su beneficio.

Altman señala que los prejuicios han encasillado a las personas con discapacidad, y la idea es romper esas barreras para que se pueda reconocer la capacidad de este segmento, evaluarlos en cuanto a su capacidad y adecuarlo en el puesto en que deben estar.

En ese sentido, agradece a la Fundación ONCE que viene a colaborar con sus buenas practicas y conocimiento de lo que a ellos le ha funcionado para el proyecto “Por Talento”.

Explicó que este proyecto de intermediación laboral efectiva para personas con discapacidad, busca que, a través del uso de las tecnologías, se le de respuesta a esta problemática para las personas con discapacidad, mediante el cual se busca capacitarlos, y que puedan cumplir con el perfil de determinado puesto de trabajo, en el cual necesitan tener las capacidades y habilidades para poder cumplir con el perfil requerido de una empresa.

"No es solo cubrir una cuota como se tiene establecido en el país de un 5 % en el sector público y un 2% en el privado, sino que realmente ocupen puestos en igualdad de condiciones", dijo Altman.

Entiende que además de las políticas públicas, las empresas también deben revisar y readecuar sus políticas internas para que sean más inclusiva.

Odismet

También, el PNUD,lanzó el Observatorio Nacional sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo (Odismet),con el objetivo de generar información, estadísticas y las tendencias del mercado laboral para las personas con discapacidad.

La coordinadora de Odismet, Edurne Álvarez destacó que la finalidad es conocer el estado de estas personas en términos de formación, dónde están, si están trabajando, ect.

"Lo que se busca es que las personas con discapacidad tengan oportunidades de trabajo", dijo Álvarez.

Sobre Fundación ONCE

La Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad nace en febrero de 1988, por acuerdo del Consejo General de la ONCE, y se presenta ante la sociedad en septiembre de ese mismo año como un instrumento de cooperación y solidaridad de los ciegos españoles hacia otros colectivos de personas con discapacidad para la mejora de sus condiciones de vida.

En la Fundación ONCE, a través de su Patronato, máximo órgano de gobierno, las principales organizaciones de personas con discapacidad de España. También forma parte de él el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI), que agrupa a las principales organizaciones de personas con discapacidad de España, que representan a los 3,8 millones de personas con discapacidad y sus familias que existen en nuestro país.

La principal fuente de financiación de la Fundación ONCE para cada ejercicio proviene del 3 % de los ingresos brutos obtenidos con la comercialización de los juegos de azar de la ONCE. Esta cifra supone un euro de cada tres de los que la ONCE dedica a servicios sociales