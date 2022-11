¿Por qué la pobreza tiene rostro de mujer?

República Dominicana ha experimentado un crecimiento económico en los últimos 25 años, logrando avances en la búsqueda de reducción de la brecha de género, pero aún insuficientes ante la desigualdad en el mercado laboral, educación, vivienda y los niveles de pobreza.

La mitad de las mujeres en el país trabajan en empleos informales y ganan solo el 60% en promedio, comparado con los ingresos de los hombres. En trabajos formales, es de 88%.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, solo el 2.9% de los directores de empresas son mujeres, porcentaje que a nivel mundial es de un 20%, al igual que el tema de diferencia salarial, por lo que República Dominicana está muy lejos de la media.

A pesar de que las mujeres tienen un nivel más alto de alfabetización y educación, la participación femenina en el mercado laboral es menor.

De acuerdo con la representante residente para República Dominicana del Banco Mundial, Alexandria Valerio, el quiebre inicia en las niñas a partir de los 12 años, donde ha influenciado los roles de género existentes, la pobreza y normas sociales.

El 18% de las mujeres de 15 años o más que no estudian, no tienen ingresos propios, frente al 11% de los hombres; las mujeres dedican un promedio de 31 horas en trabajos no remunerado ( 3 veces más que los hombres).