25/03/2024 · 11:00 AM

Los ojos de los inversores siguen puestos en la geopolítica y los conflictos mundiales. Tom Essaye indica que la fortaleza del dólar durante el fin de semana influyó en el crudo, al igual que los esfuerzos de Naciones Unidas para alcanzar un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

Esta semana, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió la semana con una subida del 0.63%, hasta US$ 81.14 el barril. Los contratos de futuros del WTI para entrega en mayo restaban US$ 0.51 con respecto al cierre de la sesión anterior.

A pesar de que Israel no es productor de petróleo, el miedo a un contagio geopolítico incide indirectamente en el alza del precio del barril.

Las variaciones al alza se deben a que los inversionistas temen que el conflicto militar repercuta en naciones del Medio Oriente productoras de combustibles, de acuerdo con National Geograpich.

Además, la decisión de la OPEP de recortar la producción de petróleo diaria.

"En pocas palabras, el petróleo se mantiene en una tendencia alcista en 2024 con una sólida banda de soporte que se sitúa entre US$ 78 y US$ 79 por barril, mientras que el máximo hasta la fecha de US$ 83 por barril es el nivel a batir para los alcistas", apunta Essaye.