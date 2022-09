Plataformas digitales como Airbnb y Netflix sí pagarán ITBIS

El proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2023, contempla ingresos por impuestos plataformas de servicios digitales, como Netflix, Amazon, Airbnb, entre otros.

Aunque las últimas informaciones de la Dirección General de Impuesto Internos (DGII), es que el proyecto de Reglamento que regula el procedimiento para la aplicación del ITBIS a los servicios digitales captados en la Republica Dominicana y que son prestados por proveedores del exterior, está en borrador, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente dijo que está en marcha y que “eso va”.

“Eso está en marcha, eso de la plataforma, eso va; y no ir es un sacrilegio: El tema de las plataformas digitales lo ha dicho la DGII no es un palo asechado porque se ha hablado con las plataformas”, indicó Vicente.

En el caso de Airbnb, dijo que es una competencia desleal a los hoteles dominicanos y a los trabajadores, porque no compiten en igualdad de condiciones, refiriéndose al pago de impuestos.

“Todos los países del mundo, mucho ya lo han hecho, está en proceso de gravar las plataformas digitales, eso es una nueva actividad económica que ha surgido fruto del avance de tecnología que esta erosionando la capacidad de recaudación de los estados”, sostuvo.

El funcionario indicó que lo que se busca es campo igual para todos, que compitan con igualdad de condiciones, aunque admitió que en el caso de Airbnb no están fácil porque no se puede poner el Impuesto sobre la Renta porque no está establecido en el país, pero se busca la forma de que tengan una tributación razonable.

La pieza establece que para el año 2023, se cuenta con un grupo de acciones y de normas administrativas que, aun ejecutándose y promulgándose en el año 2022, tendrán efecto decisivo en el ejercicio fiscal del próximo año para la sostenibilidad de los recursos y el cumplimiento de las obligaciones internas y externas.

Entre estas acciones esta la promulgación del Proyecto de Ley de Facturación Electrónica en la

República Dominicana, el Proyecto de Ley que modifica el Título I del Código Tributario; y la aprobación del Proyecto de Reglamento que regula el procedimiento para la aplicación del ITBIS a los servicios digitales captados en la República Dominicana y que son prestados por proveedores del exterior