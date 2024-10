La lucha contra el lavado de activos es una tarea ardua que debe realizarse de manera articulada para el logro del principal cometido: perseguir el dinero.

La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), consideró que para enfrentar el desafío del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, es fundamental trabajar de forma conjunta y coordinada, enfocándose en la prevención, detección y persecución, los tres pilares de un sistema antilavado.

Aileen Guzmán Coste dijo que perseguir el dinero no es una tarea fácil, más no imposible. “Como he referido, el dinero no miente”.

Indicó que las políticas de prevención y persecución del lavado de activos y financiamiento del terrorismo cumplen un rol clave para la protección del orden económico, financiero y el desarrollo de los países.

Al encabezar el inicio la séptima edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos 2024, Guzmán Coste, sostuvo que la naturaleza de estos delitos genera un impacto global, afectando tanto el ámbito económico como el social.

“Esto es aún más evidente en un mundo interconectado, donde la tecnología facilita un flujo de capitales cada vez más libre y menos detectable entre países y continentes”, puntualizó la también secretaria general del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Conclafit).

Dijo que el congreso, que tiene una duración de dos días, abordará la importancia de contar con una reportería de calidad de manera integral, el uso del BIG Data y la identificación de posibles blancos de lavado de activos.

“La UAF sigue avanzando, dando pasos firmes y determinantes en pro de seguir garantizando un sistema de reportería efectivo y confiable. Les reiteramos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo los vínculos de comunicación y trabajar en estrecha colaboración con el sector privado, las autoridades competentes, como las fuerzas de seguridad, los organismos internacionales, y las unidades de inteligencia a nivel mundial, para garantizar el correcto intercambio de información y velar por el adecuado funcionamiento del sistema”, expresó.