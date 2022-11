Pepe Abreu afirma empresarios están rehuyéndole al diálogo sobre ajuste salarial

El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Pepe Abreu, sostuvo que no hay una fecha específica para volver a retomar las conversaciones para un ajuste salarial porque los empresarios "están rehuyéndole al tema".

"Ellos se retiraron de esa mesa y se han avocado a una serie de consultas para ponerse de acuerdo y regresar a esa mesa y abrir la posibilidad de que se pueda hacer un pacto, no hay una fecha específica porque tú sabes que los empresarios están rehuyéndole al tema", manifestó Abreu.

El sindicalista recordó que rechazan totalmente que el aumento salarial sea de manera voluntaria como lo planteó el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

Señaló que el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps,es el encargado de coordinar el diálogo, y se ha reunido con los empresarios y demás sindicalistas para tratar de buscar una fecha.

"La fecha no se ha puesto, no por nosotros ni por el ministro, es por los empresarios que ahora no quieren responder a lo que públicamente dijeron", expresó Abreu.

Explicó que ellos plantean iniciar las conversaciones de aumento de un 25 % para este año y en diciembre del 2023 discutir otro punto salarial.

"Eso es que, en vez de revisar los mínimos cada dos años, hacerlo cada año para que de manera progresiva se recupere el poder de compra perdido, es más o menos un atraso de 20 años en que se ha devaluado el salario real de la República Dominicana", destacó el gremialista