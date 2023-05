¡Paso a Paso! Consulta tu historial crediticio de manera gratuita

A diario escucho historia de personas que se sorprenden con deudas ya pagadas que pensaban que ya no debía salir en su reporte crediticio porque entendían que pagando se borraba el registro de la deuda; otros se enteran de entidades bancarias y no financieras que ya no operan en la actualidad, y alguna empresa de cobro compró la cartera de préstamos y le mantiene le deuda vigente, en algunos casos dentro del marco legal y en otros casos nos sorprende el no cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley No. 172-13 sobre Protección Integral de Datos Personales a falta de una supervisión adecuada a las diferentes sociedades de información crediticias establecida en el país.

Consultar tu historial crediticio es importante porque a través de su revisión podrás conocer tu situación financiera actual, incluyendo tus deudas pendientes, pagos atrasados y saldos de crédito y score crediticio. Pero también te permite detectar errores, inexactitud en tu reporte, información equivocada de tus deudas o un error en tu historial de pagos.

En mi caso particular, tenía una situación con una entidad bancaria, que cada vez que la fecha de pago de mi préstamo caía los fines de semana, me debitaban de manera automática de mi cuenta en la fecha del pago, sin embargo, el sistema de la entidad registraba el pago al siguiente día laborable, perjudicándome en mi historial y score crediticio porque aparecía que yo pagaba la cuota de mi préstamo bancario con más de 30 días, y claramente eso afectaba mi calificación crediticia en las demás entidades bancarias. Afortunadamente por monitorear mensualmente esa situación, la entidad bancaria pudo hacer los ajustes a su sistema.

Otra razón por la que debes revisar tu historial crediticio con regularidad es que podría detectar si alguien ha estado utilizando tu identidad para solicitar crédito bancario, tarjetas de créditos, un abrir un contrato de energía eléctrica, de agua, de telefonía móvil o internet y hasta un préstamo con una empresa no conocida por ti.

El robo de identidad es una situación que se está dando cada vez más a menudo y de muchas formas, y ahí hay un reto por parte de algunas entidades bancarias y empresas no financieras en mejorar los mecanismos de autentificación de las personas.

Para consultar tu historial crediticio de manera gratuita, puedes seguir estos pasos:

Accede a la página web de las dos principales empresas de reporte crediticio: www.midata.do o www.transunion.do Busca la sección de “accede a tu historia de crédito gratis para el caso de Transunion.do” o “en la sección de planes de elegir Plan Reporte Gratuito”.

Completa el formulario en línea proporcionando la información requerida, como tu nombre completo, fecha de nacimiento, número de cédula, número de celular, correo electrónico, y otros datos personales que sólo la persona que lo solicita conoce a ciencia cierta. No puedes mentir o si no recuerdas la repuesta no la elijas al azar porque no podrás crear la cuenta. Las sociedades de información crediticia tienen buenos sistemas para validar la autentificación de la persona en base a toda la historia de información pública y privada que se registran en diferentes bases de datos de esa persona. Verifica que toda la información proporcionada sea correcta y envía tu solicitud. Espera a recibir un correo con tu usuario para validar que la creación de tu cuenta. Haz clic y sigues las instrucciones del correo. Luego accede por la página web ya indicada. Puedes bajar la aplicación midata.do en cualquier dispositivo celular o tableta y puedes acceder a través de ella también.

Debes saber que la opción del reporte gratuito es un derecho por la Ley No. 172-13 sobre Protección Integral de Datos Personales que establece en sus articulados que toda persona tiene derecho a recibir de manera gratuita cuatro reportes en el año de sus informaciones financieras reportadas a las sociedades de información crediticia.

Cabe destacar, que en la actual gestión de la Superintendencia de Bancos se puso a disposición al público en general, vía web https://prousuario.gob.do o vía APP la aplicación PROUSUARIO DIGITAL y de manera gratuita y sin ningún tipo de limitación, tu consulta de tu historial crediticio de todas las informaciones crediticias que reportan las entidades bancarias donde tienes préstamos o has tenido préstamos.

Particularmente, me encanta utilizar esta aplicación de la Superintendencia de Bancos y la recomiendo. A mi consideración los mecanismos de autentificación de las personas sobrepasan los utilizados por la mayoría de las entidades bancarias y de los propios burós de créditos o sociedades de información crediticia.

Finalmente, recuerda que es importante revisar regularmente tu historial crediticio para asegurarte de que no haya errores o fraudes que puedan afectar tu puntaje crediticio y, por lo tanto, tu capacidad para obtener préstamos y créditos en el futuro.

