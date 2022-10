Origen del 63.1 % del PIB se concentra en el Gran Santo Domingo, Cibao Norte y Yuma

Las regiones Ozama (Gran Santo Domingo y Distrito Nacional), Cibao Norte y Yuma concentran el 63 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional de acuerdo a un estudio elaborado por el Ministerio de Economía.

La investigación “Aproximando el PIB a nivel regional en República Dominicana” recoge datos desde el 2015 al 2019 y detalla que la región Ozama contribuye en mayor proporción al PIB nacional (1.7%), seguido por las regiones Cibao Norte y Yuma con 1.2% y 0.6%, respectivamente.

Solo la región del Ozama representa el 41 % del PIB, mientras que la zona del Cibao Norte aportó el 15 %.

Otro de los hallazgos se concentra en la distribución del PIB per cápita, donde se resalta una diferencia significativa de riqueza entre las regiones más y ricas y más pobres. Arroja que la región Ozama alcanza unos RD$ 420,000 al año per cápita en promedio, mientras que la región Enriquillo, la más empobrecida reporta un aproximado de RD$ 240,000 per cápita anual.

Los resultados sugieren que para el 2019, las regiones de Cibao Sur con RD$ 492,137) y Yuma con RD$ 488,249 son las más ricas, en términos per cápita.

"Efectivamente, la región Ozama posee una riqueza per cápita 1.7 veces mayor a la región Enriquillo, evidenciando la disparidad regional existente en el país", expresó Pavel Isa, ministro de Economía.

Estructura productiva del país

La estructura productiva de la economía dominicana nacional es caracterizada por el aporte significativo de los sectores de industrias manufactureras con un 14.2 %, construcción con un 10.7 % y el comercio con 10.4 %.

En la industria manufacturera, las regiones que contribuyen significativamente al sector son Ozama (52.8%), Valdesia (19.4%) y el Cibao Norte (16.4%).

En el sector construcción se destacan las regiones Ozama (35.8%), Cibao Norte (16.2%) y Cibao Nordeste (8.8%). Por último, para el sector comercio, las regiones con mayor contribución son Ozama (41.2%), Cibao Norte (16.9%), y Valdesia (7.5%), respectivamente.

Agrega que las regiones Cibao Sur, Cibao Nordeste, Cibao Noroeste y El Valle presentan una alta dependencia de las actividades agropecuarias, lo cual incrementa su exposición frente a eventos climatológicos adversos.

En cuando al sector de servicios, el estudio señala que este es una fuente importante de crecimiento en todo el país, pero destaca que el turismo se concentra principalmente en la región Yuma.

El documento señala que es de vital importancia conocer las realidades subnacionales, debido a que constituye un insumo básico para la planificación territorial y contribuye a la discusión de políticas territoriales.

Para la elaboración de este estudio, el Ministerio de Economía contó con el apoyo del Banco Mundial