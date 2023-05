ONPECO alerta sobre publicidad engañosa con motivo del Día de las Madres

Recorrido por diferentes tiendas de la avenida Duarte, por Día de las Madres,.en los comercios se pueden observar el cúmulo de gente comprando para regalarle a sus madres..Fotos: Carmen Suárez/acento.com.do.Fecha: 25/05/2013.

El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO), advirtió a los consumidores y ciudadanos en general sobre la posibilidad de publicidad engañosa, con motivo del Día de las Madres y exhortó a no hacer compras compulsivas.

En ese sentido la entidad de defensa a los consumidores sugirió guardar las facturas, sacarle copias, ya que las mismas se borran, para tenerlas como comprobantes en caso de que tenga que hacer una reclamación ante la empresa donde hayan adquirido artículos para regalar a las madres.

También recomienda guardar los encartes publicitarios que le sirvieron para acudir a comprar en determinados establecimientos, ya que durante todo el mes de mayo los proveedores se anunciaron grandemente mediante encartes en los periódicos de circulación nacional y también de manera sueltas que les llegaron a los consumidores.

ONPECO recordó que la garantía escrita de un bien es también una prueba que le servirá al consumidor o usuario en caso de reclamación, por lo que recomienda sacar fotocopia y fotografía, las cuales tendrán valor en caso de conflictos.

“A veces hacemos compras compulsivas sólo porque hemos visto las ofertas en los medios de comunicación, por lo que recomendamos chequeaR si en verdad necesitamos lo que nos ofrecen para que luego no arrepentirnos de haber adquirido algo que realmente no necesitábamos”, sostiene la entidad.

Recomienda a los consumidores, tomar tiempo para reflexionar antes de comprar, elegir sin el estrés de dejar para última hora el regalo, ya que siempre se obsequia, independientemente de que las madres se conforman con el cariño y el amor de sus hijos.

ONPECO recordó que las notas de crédito, esas que otorga el comercio por no devolver el dinero están reguladas mediante resolución de PROCONSUMIDOR, y que la misma establece que, si en 14 días usted no ha usado el bien, el proveedor deberá devolverle el dinero, en 30 días devolver el monto sin el ITEBIS y que tiene una vigencia de 365 días.

“Según hemos establecido, esta norma se cumple muy poco en el país, los consumidores no están bien informados sobre ese derecho y muchas veces las notas caducan y el dinero lo pierde el consumidor”, explica.

Revela que en otras economías, como en Estados Unidos, las devoluciones son automáticas, no otorgan notas de crédito, simplemente se lleva las facturas y el bien que no ha sido usado y le devuelven su dinero, lo que no ocurre aquí, pero plantea que nadie debe quedarse con el dinero de otro.

Señala que por esa razón se reguló el uso de la “nota de crédito”, pese a que se limitó a un año de duración, lo cual resulta lesivo a los intereses económicos de los consumidores, quienes pierden su dinero por falta de transparencia en la relación entre proveedores y consumidores.

ONPECO es un colectivo que persigue la protección de los derechos del consumidor y está integrado por asociaciones de consumidores y personas que entienden que debe existir una relación de equidad entre proveedores, consumidores y usuarios de bienes y servicios.