El tercer trimestre de este año, la ocupación en el mercado laboral alcanzó los 5,029,347 trabajadores, para un crecimiento de 3.6 %, informó el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, quien aseguró “nunca se había registrado esa cifra”.

Al pronunciar su discurso por motivo de la celebración del 77 aniversario del BCRD, Valdez Albizu sostuvo que esos datos preliminares de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) destacan que la tasa de desocupación abierta se colocó en 5.3 % para el tercer trimestre de 2024.

Asimismo, resaltó que la generación de nuevos puestos de trabajo en los últimos doce meses estuvo concentrada en la ocupación formal, y que se verificó un aumento de 144 mil empleados formales, para un crecimiento interanual de 6.9 %.

“Con estos resultados, el porcentaje de informalidad se redujo de 56.7 % en julio-septiembre 2023 a 55.3 % en igual período de 2024”, afirmó.

En cuanto a la pobreza monetaria, dijo que esta se ubicó en 19.0 % al segundo trimestre de 2024, una reducción de 4.5 puntos porcentuales respecto a igual período de 2023, conforme a los datos estimados por el Comité Técnico.

En referencia al sector externo, dijo que en enero-septiembre 2024 las exportaciones totales se situaron en US$ 10,452.4 millones, para una variación interanual de 6.1 %, impulsadas por las ventas de las zonas francas que crecieron 7.5 %, ubicándose en un máximo histórico de US$ 6,404.1 millones. De igual manera, las exportaciones nacionales, alcanzaron los US$ 4,048.3 millones, un alza de 4.1 % respecto a igual período del año anterior.

Remesas

El gobernador del Banco Central, hizo referencia también en su discurso a las remesas, indicando que entre enero y septiembre se recibieron remesas por unos US$ 8,000 millones, un aumento de 5.3 % con respecto al mismo período del año anterior.

“Las remesas, junto a los ingresos provenientes de la inversión extranjera directa, las exportaciones y el turismo contribuyeron a la estabilidad relativa del tipo de cambio con una depreciación acumulada del peso de apenas 3.3 %. Asimismo, al cierre de septiembre, las reservas internacionales eran de US$ 14,474.8 millones, equivalentes a 5.5 meses de importaciones y a 11.6 % del PIB, por encima de las métricas recomendadas por el FMI”.

Acto de celebración del 77 aniversario de la fundación del BCRD. Fotografía Juan Antonio Guio

Estimaciones

En cuanto a las perspectivas económicas para lo que resta de año y para 2025, Valdez Alvizu dijo que se espera que las bajas presiones inflacionarias y las menores tasas de interés a nivel global brinden nuevos espacios para continuar flexibilizando la política monetaria y mantener el ritmo de crecimiento en el próximo año.

Según el marco macroeconómico interinstitucional del Gobierno, la economía crecería en torno a 5.0 % en 2024, la mayor tasa de Latinoamérica, moderándose a un rango de expansión entre 4.5 % y 5.0 % en 2025. La inflación, por su parte, cerraría este año en torno a 3.5 %, convergiendo a 4.0 % para el próximo año.

Las perspectivas favorables de la economía se observan también en las cuentas externas. El déficit de cuenta corriente sería de 3 % del PIB y estaría totalmente cubierto por la inversión extranjera directa que superaría los US$ 4,500 millones. Las remesas y los ingresos por turismo se ubicarían cada uno por encima de los US$ 10,500 millones, mientras el país recibiría unos 11.5 millones de visitantes este año.