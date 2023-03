No innovar es el costo más grande de las empresas

No innovar es el costo y el riesgo más grande que tiene una empresa, es la advertencia que hizo el gerente de sostenibilidad y asuntos corporativos de Ternova, Rodrigo Samoya.

Al participar en el XIV Encuentro Empresarial Iberoamericano, Samoya expuso que la “innovación es primero saber pensar, segundo es pensar más allá de la caja, donde nosotros vivimos y es poder conectar los puntos”.

En su ponencia en el panel “La innovación empresarial como pilar para la recuperación y el desarrollo económico”, Samoya, puso de ejemplo que a la empresa Kodak le costó su negocio el hecho de no haber aprovechar a su investigador.

“Es un costo no hacer innovación, es un riesgo, el riesgo más grande que tenemos es no hacer innovación. Se imaginan lo que le costó a Kodak no haber aprovechado a su investigador. Le costó su negocio entero. No hacer innovación es el costo más grande que tenemos como empresas”, expuso Samoya.

En el panel, también participó el presidente y gerente general de COX Energy, Enrique Riquelme, quien aseguró que “la innovación es importantísima en el desarrollo de la renovable sinérgicamente, donde se debería desde, ya proponer una educación clara para los más jóvenes porque esta es una industria que hasta ahora lo que falta sobre todo en América Latina, aún más talento preparado para esta innovación que viene”.

Asimismo, sugirió que la innovación no solo se necesita en el desarrollo tecnológico, como se ha hecho, sino también en la banca, en crear productos financieros de manera ágil para todos los procesos.

Además, Riquelme considera que se necesita innovación en la regulación, pues la tecnología y el sector privado se van desarrollando de una forma mucho más ágil que la regulatoria