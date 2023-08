Your browser doesn’t support HTML5 audio

Para el economista Nelson Suárez, el anticipo de impuestos de RD$ 25,000 millones que recibió el Gobierno del sector bancario “es un tema nebuloso”, el cual se debe transparentar.

“Hay un tema que esta nebuloso, que es el avance de impuestos. El Gobierno dice y el ministro de Hacienda que cogieron 25 mil millones. Los datos que yo tengo hasta mayo y los mismos datos hasta junio no me ponen de manifiesto esa operación. Para mí la operación de anticipo de impuestos se han estado haciendo hace mucho tiempo en el país, pero de manera no tan transparente, casi siempre tienen de fondo alguna ventaja para quien anticipa”, indicó el economista.

Suárez no ve la necesidad de hacer esta operación de anticipo de impuesto, “y más cuando es de esperarse que en el segundo semestre la economía por lo menos vuelva a crecer, a no ser que la tendencia sea que se agrave la economía”.

No obstante, Suárez destacó que estas operaciones no son nuevas, pues antes las hacían con las telefónicas, sobre todo con Codetel en su tiempo.

El economista sugiere regular estas operaciones, “y, de hecho, vi una denuncia de un senador que esta diciendo que la operación es ilegal”.

A juicio del economista, las informaciones publicadas sobre esta operación no son trasparentes, pues no está reflejada en los informes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ni en los de Presupuesto.

“La operación no ha sido transparente y es una operación que no esta reflejada en los informes de la DGII ni en los informes de Presupuesto. La caída de los ingresos no es de una magnitud tal que, hasta ahora, pueda afectar los programas del Gobierno”.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda, se informó que el pasado 23 de junio de 2023 fue firmado un Acuerdo de Compromiso para Pago a Cuenta del Impuesto Sobre la Renta con siete entidades de intermediación financiera (EIF), mediante el cual dichas entidades se comprometieron voluntariamente a realizar un pago anticipado a cuenta del impuesto sobre la renta (ISR) por un monto en conjunto de RD$ 25,000,000,000.

Destacó que en el país hay antecedentes de acuerdos similares, como lo fue el suscrito el 8 de febrero de 2013, y posteriormente en el año 2020, este último como consecuencia de la pandemia.

El Ministerio de Hacienda explicó que el acuerdo establece que las entidades de intermediación financiera suscriptoras, las cuales poseen activos financieros netos mayores a los RD$ 50,000 millones, tendrán derecho a deducir en cada una de sus declaraciones anuales, su aporte individualizado del impuesto sobre la renta (ISR), prorrateando dicha deducción por un período de cuatro años.