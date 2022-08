Negocio inmobiliario y jóvenes: una inversión a futuro

Las propiedades inmobiliarias para rentar en plataformas digitales es una inversión a futuro que está atrayendo a muchos jóvenes dominicanos.

La especialista en el sector inmobiliario, Gisselle Ventura, explica este nicho se está animando por invertir en el sector turístico local por la doble condición que genera, pues más allá de sacarle beneficio económico a través del alquiler en plataformas digitales, también sirve como segundo hogar en una zona turística para el disfrute familiar.

De acuerdo con la experta, el mercado se ha dinamizado mucho más en la actualidad con relación a años pasados, donde se veían ciclos de temporada baja, media y alta, de personas alquilando sus propiedades turísticas en plataformas digitales. “Sin embargo, este último año ha sido temporada alta siempre”, destaca.

Ventura señala que un valor agregado que tienen estas propiedades publicadas en las plataformas digitales es que motiva a las personas a salir de la casa o apartamento y conocer las atracciones del pueblo donde se encuentran, representando también una oportunidad para los restaurantes y negocios cercanos y generando empleos indirectos.

“Es increíble lo que está pasando en zonas como Punta Cana, Bayahíbe y Las Terrenas, en donde tú vas a buscar apartamentos que se rentan en estas plataformas con dos y tres meses de ocupación de anticipación y ya están agotados. Da gusto que esto también esté pasando en Puerto Plata, una zona que está teniendo un gran auge local e internacional”, comenta Ventura, quien además es directora ejecutiva de la agencia Oferta Inmobiliaria RD.

Medidas impositivas

Respecto a la regulación impositiva para el alquiler en plataformas digitales como Airbnb, Ventura expresa que estas acciones tomadas demuestran la fuerza que han cobrado este tipo de negocios inmobiliarios turísticos.

Además, manifiesta que con una mayor regulación habrá una validación de que efectivamente los usuarios están rentando una propiedad con todas las condiciones que garanticen que se está ofreciendo calidad a los turistas.

“Esto lo que va a servir es como filtro para que los inversionistas otorguen un servicio de más nivel a los turistas. Esto lo vemos muy positivo. Del lado del inversionista, siempre y cuando sea igual para todos, no les va a afectar. Airbnb maneja cerca del 70 % de los apartamentos que están como habitaciones en la plataforma, siempre y cuando se regulen a todos, no tiene porque perjudicar”, aclara Ventura.

Ferias inmobiliarias

Dado el auge que están teniendo los alquileres por las plataformas digitales certificadas, Oferta Inmobiliaria, la agencia que dirige Ventura, está organizando ferias para que más jóvenes y personas interesadas seleccionar la casa, villa o apartamento que les servirá para iniciarse en la inversión turística.

La feria más reciente realizada por Oferta Inmobiliaria RD fue entre los días 19 y 21 de agosto en Punta Cana, lo cual representó una oportunidad para movilizar el capital extranjero en el sector turístico local y donde participaron cerca de 28 constructoras con 40 proyectos.

Ventura destaca que, en estos encuentros, el 95 % de los clientes son personas que residen en el exterior, procedentes de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, un público muy asiduo a comprar las propiedades ofrecidas. El 5% son dominicanos que residen en el país o fuera.

“En Expo Inversiones Punta Cana 2022 hubo rostros muy felices. Les estábamos devolviendo el costo de los vuelos a los que vinieron del exterior siempre que no sobrepasaron los US$ 1,500 y a quienes no les dio tiempo venir, les damos la facilidad para que puedan hacerlo después. Rompimos récord con esta feria. El próximo año volveremos con una feria más grande”, puntualizó