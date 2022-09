Mujeres rompen estereotipo y aprenden a conducir camiones

Ver mujeres conduciendo camiones en la República Dominicana es una rareza, y es que, este trabajo es considerado una profesión “exclusivamente” para los hombres. Sin embargo, un grupo de 17 mujeres busca romper con este estereotipo y demostrar que manejar vehículos pesados no es solo cosa de hombres.

Ante este escenario, la empresa DP World con el objetivo de disminuir la brecha de género existente en esta área, lanzó el “Programa de Contratación y Formación: mujeres conductoras de vehículos de transferencia interna (ITV de DP WORLD), para propiciar la participación de las féminas en oficios no tradicionales.

El programa está dirigido a mujeres del municipio de Boca Chica, y finalizado el entrenamiento, las que obtengan la certificación, serán consideradas para formar parte de DP World.

Ruth Esther Cruz, de 33 años, es madre soltera, y laboraba en servicio al cliente en una telefónica a la cual renunció para abrirse otras puertas a través de este programa de DP World, del que tiene grandes expectativas.

Cruz vive junto a sus tres hijos, y define este programa como un proyecto innovador, y a través de este, demostrará que las mujeres si tienen la capacidad de realizar otras actividades que tradicionalmente son consideradas para hombres.

“Independientemente de que sea un vehículo pesado, como mujer tenemos la capacidad de hacer eso y mucho más, hay mujeres que manejan aviones, que manejan camiones y porque nosotras no”, dice con mucho optimismo Cruz.

Asimismo, muy entusiasmada Lucero Montero, de 18 años, cuenta que está muy motivada y esta disfrutando todo el proceso porque gracias a los instructores ha afianzado algunos de sus conocimientos y le ha perdido el miedo a manejar.

Lucero, quien vive con sus padres, se define como una joven curiosa que siempre le ha llamado la atención aprender a conducir vehículos pesados.

“En este mundo nada vino con un género definido, los carros y los camiones no vinieron con un género definido, ese cliché lo hemos creado nosotras mismas de que no podemos, pero en realidad si podemos, tenemos mucha capacidad, las mujeres estamos muy capacidad para hacer lo que un hombre puede hacer, en fuerza no le hacemos competencia, pero en inteligencia y capacidad sí”, destaca Lucero.

Otras de las jóvenes que se esta capacitando en el manejo de vehículos pesado esGrey Jaqués,quien manifestó que su esposo e hija de 12 años, la motivaron para inscribirse en el programa. “Mi hija está muy feliz, ella me dibuja a mí montada en un camión, y mi esposo entiende que es una oportunidad que no debía dejar pasar”.

La joven de 32 años, espera dar el 100% y un poco más. Grey entiende que más empresas deberían replicar este tipo de programas, y aconseja a las mujeres seguir hacia delante y no encasillar que ciertos trabajos son solo para los hombres, porque ellas sí tienen la capacidad de hacerlo.

“Yo entiendo que el conocimiento nos lo quedaremos nosotras, DP World está confiando en nosotras para que logremos lo que ellos esperan para esa plaza que tienen vacante, pero nosotras tenemos que entender que, si por cualquier motivo no somos seleccionada, que eso no nos detenga porque ya tenemos el conocimiento, DP World nos abrió las puertas, nosotras si podemos y no podemos detenernos, tenemos que seguir avanzando”, expresó Grey.

Mientras que, para Rosanna Esther Pantaleón, de 24 años, aprender a enclochar, pasar los cambios, acelerar con cuidado ha sido de gran satisfacción, pues era algo que ella veía difícil, pero lo logró.

“Yo espero dar lo mejor de mí, DP World nos ha dado una gran oportunidad para que nosotras aprendamos algo diferente en lo laboral, porque es un trabajo que mayormente es para hombre”, cuenta Pantaleón, quien vive junto a su hija de 8 años, y sus padres.

La joven, quien siempre ha tenido curiosidad y ganas de aprender a conducir vehículos mecánicos, se siente con más seguridad y entusiasmada porque con cada nivel que avanza va derribando esos prejuicios de que manejar vehículos pesados es solo para hombres.

Asimismo, el instructor de manejo, Meraldo Sánchez, manifestó que manejar vehículos pesado no es difícil siempre y cuando se tenga la disposición "porque querer es poder", este grupo de mujeres tienen la voluntad y deseo de superarse.

"Yo entiendo que las mujeres tienen tanta capacidad como los hombres, a veces nosotros conducimos de una forma temeraria y a veces son violentos, pero las mujeres son más cuidadosas al manejar, siempre andan al defensiva", expresó.

Sánchez les exhorta a las mujeres dominicanas seguir hacia delante "porque la guerra no es para el que la comienza, sino para el que la termina", y este programa es una motivación para que sigan avanzando en todo lo que se propongan.

Fuerza laboral diversa

La directora de Efectividad Organizacional de DP World, Paola Díaz explicó que el sector logístico y portuario, tradicionalmente ha sido conformado por hombres, sin embargo cada vez más mujeres se suman a este sector.

"En nuestros puertos y terminales, parques logísticos y zonas económicas de todo el mundo, las mujeres trabajan en roles que están revolucionando la industria, y en la República Dominicana no es la excepción", expresó

Díaz manifestó que actualmente en DP World laboran 13 mujeres, ocupando puestos gerenciales, así como en el área operaria, y tienen la primera operadora de grúas RTG del país.

"En DP World ofrecemos igualdad de oportunidades a todos y creemos en la contratación de una fuerza laboral diversa, así como en el mantenimiento de una cultura de equidad y diversa", expuso.

Destacó que es de suma importancia para la empresa aportar al desarrollo de las comunidades en las que operan, usando como guía la estrategia global de sostenibilidad "nuestro mundo, nuestro futuro", la cual incluye educación, salud y mujer.

"Con este programa no solo proveemos la equidad e igualdad de oportunidades en nuestra empresa, sino que a la vez, generamos empleos, desarrollo económico y social para la comunidad de Boca Chica", indicó la directora

Sobre el programa

El programa tiene un periodo de seis meses y se está impartiendo en el centro de capacitación DP World Academy con la colaboración del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).

Esta capacitación incluye: conducción teórica y practica, examen teórico y practico, formación humana, fundamentos de informática, matemática y física e inglés técnico.

También, inducción DP World, manejo ITV teoría, destreza y sombra, y la evaluación final del jurado.

Entre los requisitos que tuvieron que cumplir las féminas para ingresar fue: ser mayor de edad, saber leer y escribir, disponibilidad de tomar 8 horas de clase al día, así como la documentación requerida.