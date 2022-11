Ministro de Agricultura espera EE.UU revoque la medida impuesta a Central Romana

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, manifestó que espera que sea revocada la medida impuesta a Central Romana por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de retener en todos los puertos de entrada en esa nación el azúcar sin refinar y los productos a base de azúcar, cuyo producto es uno de los más importante de importación de la República Dominicana.

Cruz dijo que ha visitado a Central Romana, y no hay evidencia de que se produzca "trabajo forzoso en sus operaciones", como lo indica la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.

“Ojalá esa medida sea rectificada porque la verdad es que, por lo que he oído, no hay evidencias de que Central Romana este haciendo lo que ellos están indicando, ustedes saben que el azúcar de la caña es uno de los productos de importación más importante de la República Dominicana, y eso sería desastroso para nuestro país. Espero como ministro de Agricultura que esto sea aclarado porque por los conocimientos que tengo por la visita que he hecho a Central Romana eso no existe en Central Romana", manifestó Cruz.

El ministro dijo que Central Romana es un ejemplo de producción del país, y anualmente produce unos 138 mil toneladas de azúcar.

Cruz se refirió al tema, previo a participar en la entrega por parte del presidente Luis Abinader, la primera partida de un total de 235 maquinarias y equipos agrícolas por un valor de RD$ 415 millones de pesos que serán distribuidos en todas las regionales del país, con la finalidad de continuar apoyando y desarrollando la agropecuaria nacional y seguir garantizando la seguridad alimentaria de todo el país