Ministro Agricultura asegura que en el país no hay inseguridad alimentaria

Fecha: 6/12/2022

“En República Dominicana no hay porqué sofocarse ni temer. Aquí habrá alimentos”. Fueron las palabras del ministro de Agricultura, Límber Cruz, en alusión a un reciente informe sobre el crecimiento de la inseguridad alimentaria en los países de Latinoamérica.

El informe publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura (FAO) y Programa Mundial de Alimentos (WFP), indica que la seguridad alimentaria de la región aumentó un 60 % entre el 2014 y 2021.

Este panorama se ha incentivado especialmente por el conflicto entre Rusia y Ucrania y la inestabilidad de los precios de los alimentos a nivel internacional.

En ese sentido los tres organismos llamaron a las naciones de la región a preparar respuestas de emergencias para garantizar y mejorar el acceso de la población a los alimentos.

Entre las ideas sugeridas están mantener la producción agrícola local, reducir los aranceles y diversificar las fuentes de importación.

En el caso de la República Dominicana, el ministro Cruz aseguró que la producción local ha aumentado, con miras a mantenerse para el próximo año 2023.

“Tenemos más papas, vamos a tener mucho más plátano, vamos a tener muchas hortalizas, hemos duplicado la producción de hortalizas en la República Dominicana. Habichuelas sembramos un 20 % más que el año pasado, en maíz sembramos un 20 % más que el pasado, lo que quiere decir que tenemos la alimentación garantizada no solamente para la Navidad sino también para el año que se avecina”, dijo.

Reducción de aranceles

Con respecto a la reducción de aranceles, recientemente el Gobierno concluyó el programa de tasa cero aplicado a 67 productos de la canasta básica.

El ministro explicó que por ahora no hay necesidad de volver a aplicar la Ley de Arancel Tasa Cero porque las condiciones y el contexto no es el mismo.

“Ahora no existe necesidad ni condición para remontar la tasa cero. La suspendimos y si se crea una situación, que yo espero que no se de, pues obviamente tenemos esa arma ahí, pero por el momento no hay necesidad”, expresó.

"Estamos más bien que Lola"

Cruz enfatizó que la realidad alimentaria y agropecuaria del país es buena. Manifestó que si bien es cierto que se habla sobre la inseguridad alimentaria en Latinoamérica, también es cierto que la FAO notificó que la República Dominicana está dentro de los dos países de la región que ha disminuido el hambre.

“De 8.3 % la República Dominicana bajó a 6.7 % y eso es porque nosotros tenemos una oferta alimentaria mucho mayor”, resaltó.

Señaló además, que la misma FAO ubicó al país con la segunda canasta básica más barata de la región, siendo El Salvador la nación latina con la canasta más económica.

“Eso se logra cuando hay mayor producción, mayor productividad y mayor rendimiento. Esa es la realidad de la RD así es que no hay porqué temer, porqué sofocarse, aquí habrá alimentos”, concluyó.