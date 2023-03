Miguel Collado: déficit fiscal de 4 % del PIB aumentará la deuda

El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) tiene una gran ocupación por la situación fiscal, cuyo déficit, según sus cálculos, podría llegar hasta un 4% del Producto Interno Bruto, lo repercutiría en un incremento de la deuda, en un contexto de altas tasas de interés.

Miguel Collado Di Franco aseguró que, “estamos en mucha incertidumbre en este año, tal vez más de la que uno previó a nivel internacional, y con un crecimiento tan bajo, con el ciclo político, todas las cosas se combinan”.

Collado Di Franco recordó que, al momento de elaborar el proyecto de Presupuesto General del Estado, el gobierno proyectó un déficit fiscal de un 3 % del Producto Interno Bruto, pero el CREES lo estimó en 3.5 %, y ahora entiende que podría estar acercándose al 4 %.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que se difunde cada domingo por Telesistema canal 11, el profesional de la economía aseguró que su preocupación viene por la parte pública, vale decir, del endeudamiento público.

Explicó que, “y, en ese sentido, es el Estado completo, cuando digo el Estado completo entendamos que me refiero al Sector Público no Financiero, y al Financiero que es, básicamente, la deuda cuasi fiscal del Banco Central que se ha incrementado considerablemente en los últimos tres años por el incremento de tasas, ha tenido que recoger dinero, entonces es el gobierno central que debe responder por ese pasivo”.

“Entonces, tenemos un Banco Central que necesita ser capitalizado, con una ley de capitalización que no era suficiente, que no se cumplió, y con el agravante que describo ahora, es un Banco Central que tiene unos pasivos mayores y un gobierno, o el Sector Público no Financiero, que tiene unos pasivos mayor que hace tres año, en un panorama de tasas altas”, agregó Miguel Collado.

Precisó que, “Es lo que venimos advirtiendo desde hace tiempo, y eso se da en un año preelectoral donde, en consecuencia, podría incrementarse la demanda de deuda por parte del gobierno, pues, obviamente, nos lleva a preocupación”.

Sobre el comportamiento de la economía, el director ejecutivo del CREES recordó que desde el pasado año el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) ha venido reduciendo, con la excepción del turismo y la zona franca que fue ayudada por movimientos de empresas a los parques locales, además de que el tema inflacionario mundial ayuda a elevar precios y demanda, y eso tiene un beneficio.

“Pero hay otras actividades que se han resentido, y uno lo veía venir en el sentido de que, si las autoridades tienen que incrementar la tasa de política monetaria, por el tema inflacionario pues, obviamente, eso tiene un impacto en la actividad económica”, razonó.

Argumentó que, “la actividad económica dominicana no está tan fuerte, salvo uno que otros sectores, pero visto en su conjunto, por suerte es una economía diversificada, y eso no te pone en mayor riesgo el mismo crecimiento”.

“Y aquí tengo que hacer un comentario obligado, cuando tu ve tantas personas en los medios, tanto analistas, personas de todos tipos, apelando a que se incremente el gasto de construcción del gobierno, eso implica que la actividad económica tiene un problema, si depende del gasto de construcción”, alertó