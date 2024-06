Para José Luis Malkun, ex gobernador del Banco Central, el presidente Luis Abinader debe procurar una reforma fiscal que no pase del 2% del Producto Interno Bruto, y que no toque las exenciones fiscales que alientan el turismo, las zonas francas industriales y los incentivos en la frontera.

En cuanto al ITBIS, el economista opina que debe ser bajado a 14% en un proceso de tres años, pero su base ampliada a todos los demás sectores, con excepción de productos como el arroz, las pastas, huevos, pan, pollo no procesado, víveres y frutas naturales.

Malkun dijo que previo a la reforma fiscal el gobierno debe impulsar la aprobación de la ley de responsabilidad fiscal, estableciendo normas en el presupuesto, en los límites del gasto, topes en el endeudamiento, en las auditorías y en la disciplina fiscal.

La otra cuestión previa que el gobierno tendría que resolver es en el sector eléctrico, en donde no hay un plan para resolver ese “hoyo negro” que ha profundizado la dependencia en los fondos públicos con el pago del subsidio. Dijo que el gobierno debe licitar las EDES y cobrar la energía a todo el mundo.

Expresó que aunque la naturaleza de Luis Abinader es buscar el consenso, no puede esperar el apoyo de los partidos políticos opositores y menos de Leonel Fernández. “Leonel no apoyará nada positivo, porque no asimiló la derrota electoral y sigue utilizando babosadas”, según el economista.

Recomendó bajar el Impuesto sobre la Renta de 27 a 25% y luego a 23%, como forma de aumentar los ingresos fiscales. Dijo que se deben quedar las exenciones, no tocarlas, porque se pondría en peligro lo que ha funcionado bien, y habría que cuidar el tema de la inversión extranjera. Tampoco tocar las exenciones a zonas francas, a la frontera, a la medicina y a la educación. “Lo que hay que hacer es llenar el país de zonas francas, sin imponer impuestos a ese sector, para que haya más empleos”.

Se mostró de acuerdo con el restablecimiento del monotributo, que se aplique a las empresas informales, para estimular su formalización, y en el sector industrial y en los temas aduanales habría que hacer algunos cambios, para lograr que paguen más impuestos. Entiende que la reforma fiscal que se aprobó en 2012, en el inicio de la administración de Danilo Medina, y que no se pusieron en marcha, como el impuesto a los autos de alto costo y el impuesto de circulación.

También sugiere revisar el IPI, y aumentar ese tributo a las viviendas de mayor costo, sobre los 10 millones de pesos, así como revisar los impuestos electivos al consumo, y sumar más impuestos a los cigarrillos, a las bebidas alcohólicas y eliminar los subsidios a los combustibles, de modo que el subsidio se aplique solo cuando el barril de petróleo esté por encima de los 80 dólares, nunca antes.

Sobre el anticipo que se paga por parte de las empresas, dijo que a las pequeñas empresas solo se aplique la mitad y se elimine la doble tributación, con el tema de la cesantía.

Dijo que este es el momento de las reformas, porque la economía va bien y porque el gobierno tiene buen capital político. Dijo que también llegó el momento de quitar la asignación a los partidos políticos y subir el precio del peaje a 100 pesos.

Recomendó al presidente Abinader no perder tiempo con Leonel Fernández, que si se instituye en el tema lo contaminaría, y que su alianza debe ser con el sector privado, y en particular reflexionar sobre los ataques y cuestionamientos a los ricos y grandes contribuyentes. Se preguntó ¿quiénes son los que generan empleos, invierten y mueven la economía? para responderse que son los ricos, y que hay que tener mucho cuidado con ese grupo.

José Lois Malkun fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames, en su programa ¿Y tú…qué dices? que se difunde todos los días en AcentoTV.