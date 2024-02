El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este jueves con una subida del 3.20 %, hasta US$ 76.22 el barril, mientras aumenta la tensión en Medio Oriente tras un ataque de Estados Unidos en Bagdad y el rechazo de Israel a la propuesta de alto el fuego de Hamás. Al cierre de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros de WTI para entrega en marzo sumaron US$ 2.36 con respecto a la jornada previa.

Esta es la cuarta sesión consecutiva en que los precios del crudo cierran al alza, impulsados por la situación en Medio Oriente, que se balancea entre la escalada de la violencia y un posible alto el fuego en Gaza.

El presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó la propuesta de Hamás de una tregua e instó a seguir ejerciendo presión militar sobre Gaza hasta lograr "una victoria absoluta" que incluya la liberación de los rehenes por parte de Hamás.

Los precios del petróleo también se han visto impulsados por los últimos datos de la Administración de Información de Energía (AIE), que vaticinó un menor crecimiento en la producción de oro negro en el país para 2024.

Por otro lado, los contratos de futuros de gas natural para marzo restaban US$ 0.05, hasta US$ 1.92 por mil pies cúbicos, mientras que los de gasolina con vencimiento el mismo mes sumaron US$ 0.08, hasta US$ 2.34 el galón.