Los cuatro pilares de ANJE para mejorar clima de negocios

El nuevo presidente de ANJE, Jaime Senior.

La situación macroeconómica, su impacto en el clima de negocios y la promoción del liderazgo femenino, forman parte de los pilares fundamentales en los que estará enfocada la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).

De acuerdo con el nuevo presidente de ANJE, Jaime Senior, el gremio se ha caracterizado por aporta valores para mejorar el clima de negocios en el país y la calidad de vida de los dominicanos.

Es por esto que se estaré enfocando en cuatro pilares: la situación macroeconómica y su impacto en el clima de negocios, reformas de alto impacto para impulsar el desarrollo, la promoción del liderazgo femenino empresarial y gremial, y el emprendimiento y la innovación como motores del crecimiento.

Discurso integro de Jaime Senior

Una de las preguntas que siempre nos plantean sobre los gremios, tanto los familiares, amigos, compañeros de labores, allegados y demás es: ¿Vale la pena el tiempo que inviertes en ellos? ¿Cuál es la utilidad de los gremios? Participar en cualquier gremio empresarial o social conlleva un compromiso de tiempo, esfuerzo y responsabilidad, por lo que estas preguntas son muy válidas, y son unas que me he hecho en el transcurso del tiempo en que he participado en la vida gremial nacional, y en las que vale la pena reflexionar.

Para responder estas preguntas, debemos primero considerar la situación política, social y económica de otros países en la región. Vemos países donde se está erigiendo un nuevo autoritarismo, con cara joven y fresca, pero que sigue siendo un retroceso democrático. Igualmente, la libre empresa se coarta de tal forma que causa una disminución notable de la actividad productiva. Lo que tienen en común estos países es que se ha producido una desestabilización del sistema político y económico que subyace, y que ha dado lugar al nacimiento de estas tendencias autoritarias.

Para prevenir esto, una sociedad con condiciones sociales estables, con crecimiento económico continuo y con un sistema político robusto debe contar con actores en todo el espectro que jueguen sus roles de manera activa, responsable y transparente. No podemos hablar de una sociedad abierta y con estas características sin destacar el rol de los partidos políticos, de los sindicatos, de las iglesias, medios de comunicación, de los movimientos sociales, de las instituciones gubernamentales y las instituciones supranacionales, de la comunidad internacional, en fin, de una serie de actores que inciden en una sociedad que se encuentra en balance.

Amigas y amigos

Entre esos actores se encuentran los gremios empresariales, los cuales ocupan un rol importante en el acompañamiento del desarrollo eficiente de los países, siendo el más visible la defensa de los fines comunes y la libre empresa. La existencia de los gremios empresariales está orientada a garantizar un accionar colectivo hacia la sostenibilidad cada sector que representan, llevando a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En la República Dominicana, contamos con un robusto sistema de gremios empresariales, que incluye una asociación sombrilla que aglomera a muchos de estos. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios – ANJE – fundada hace 43 años es uno de estos gremios, cuya razón de ser ha sido garantizar el derecho a la libre empresa, aportar a la justicia, priorizar la transparencia de los procesos y el fortalecimiento de la institucionalidad, impulsar la cultura emprendedora, y promover el desarrollo sostenible, todo desde la perspectiva del joven empresario. Tiene una amplia y destacada trayectoria de pasados presidentes, algunos de los cuales se encuentran aquí presentes.

De manera concreta, durante nuestras más recientes gestiones y gracias a la participación de nuestros socios, hemos sido promotores del balance entre las medidas sanitarias para contener la pandemia y la apertura económica; lanzamos una campaña promoviendo la vacunación, y formamos un cuerpo de voluntarios que colaboró en esta jornada; participamos como miembros del Comité de Veeduría del Pacto Educativo; fuimos parte de la comisión de acompañamiento a los trabajos de la Junta Central Electoral para los comicios del año 2020; formamos parte de seis de las mesas de trabajo convocadas a propósito del Diálogo por las Reformas ante el Consejo Económico y Social (CES); y recientemente, publicamos un estudio sobre la educación superior y su relación con la demanda de talentos en el mercado laboral.

En fin, ANJE se ha caracterizado por realizar aportes de valor para mejorar el clima de negocios del país, ofreciendo nuevas respuestas para un futuro mejor, todo como parte de un gran ecosistema social que procura mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos.

Para continuar aportando en lo adelante, estaremos enfocados en cuatro grandes pilares:

El Banco Mundial proyecta que la economía global crecerá un 2.9% para el año 2022 y un 3% para el año 2023, mostrando un panorama global con tendencias de crecimiento hacia la baja con respecto a las proyecciones de crecimiento realizadas a finales del año 2021. De igual forma, en la región de América Latina y el Caribe se prevé un crecimiento económico de 2.7% para el año 2022. Ahora bien, nuestro país, expuesto a estas mismas adversidades y enfrentando limitaciones similares a las naciones que componen la región ha demostrado una alta capacidad de resiliencia y agilidad incomparable en respuesta a los shocks externos, de modo que proyecta un crecimiento económico de 5.3%, lo cual nos coloca muy por encima de la región.

Esta cifra es el resultado de una priorización y un arduo esfuerzo por promover un clima de negocios favorable, que propicie la inversión y la estabilidad macroeconómica. De hecho, este es el enfoque que ha prevalecido en la consolidación de alianzas público-privadas, ya que estas han demostrado ser el mecanismo más eficaz para sortear, como lo hemos venido haciendo, las múltiples situaciones adversas que se han presentado en estos años.

Asimismo, se observa una inflación interanual de 8.8%, pero en el último mes solo de 0.29%, siendo esta la menor cuantía mensual durante este año. Esta clara desaceleración en el aumento de los precios responde a los esfuerzos realizados por el Estado en alianza con el sector empresarial, para asegurar un clima de inversión favorable que contribuya con un desarrollo económico sostenible e inclusivo.

Sin lugar a duda, la situación macroeconómica continúa y continuará constituyendo un desafío para la nación, y, muy especialmente, para los consumidores finales y para los jóvenes empresarios. Debemos continuar buscando formas de trabajar de manera mancomunada para solventar los efectos de este panorama internacional y permitir que el país – y su gente – continue saliendo adelante.

Nueva directiva de la ANJE.

En otro orden, estaremos enfocados en provocar reformas de alto impacto para el desarrollo. Como mencionamos, desde ANJE hemos aportado en las discusiones de las principales reformas llevadas en el marco del CES, por considerar que para su éxito la única fórmula es que sean integrales, participativas y orientadas a resultados, garantizando soluciones en el largo plazo para el desarrollo del país. Igualmente, debemos resaltar la labor legislativa del último año, la cual se ha destacado por su productividad y proactividad, y que ha contado con la participación de ANJE.

En el porvenir, es necesario que se implementen un conjunto de reformas entre las que priorizamos:

○ La reforma electoral: Modificar las leyes que regulan el ejercicio electoral, con el objetivo de aportar en la estabilidad democrática y la institucionalidad del país. Igualmente, regular el proceder en cuanto a debates electorales se refiere, por su impacto en la calidad del voto informado.

○ La reforma por la transparencia: Fortaleciendo el ejercicio transparente de la ejecución del presupuesto de todos los poderes del Estado, por lo que resulta esencial la reforma del marco legal de la Cámara de Cuentas y de los mecanismos de fiscalización del Estado, así como el fortalecimiento institucional y mayor profesionalización de éstos.

○ La reforma por la educación de calidad: Redoblando los esfuerzos por una mejoría en la calidad del gasto educativo, y continuando la promoción de la educación técnico profesional dada la importancia que reviste conforme a los recientes resultados de nuestro estudio.

○ La reforma de la jurisdicción administrativa: Regular la jurisdicción administrativa de manera que se garantice la tutela judicial efectiva de los derechos de las personas en sus relaciones con la administración pública.

○ La reforma de la ley de compras y contrataciones públicas: Facilitar un marco regulatorio moderno que fortalezca la transparencia, los controles y la eficiencia en esta materia.

○ Las regulaciones entorno a la ley de agua y ordenamiento territorial: Desarrollar y fortalecer el marco normativo medioambiental y de ordenamiento territorial, para que se fomente el desarrollo sostenible de manera eficiente y equitativa.

Estimadas amigas y amigos, el tercer pilar es la promoción e impulso del liderazgo femenino en las empresas y los gremios. La participación de la mujer en nuestra vida empresarial y gremial es esencial para asegurar un crecimiento diverso e inclusivo.

En ANJE, este discurso ha pasado de palabras a la realidad, pues hemos tenido 8 presidentas - algunas de ellas aquí presentes - que han contribuido en la generación de valor, a través de políticas públicas inclusivas y focalizadas en brindar soluciones innovadoras ante las limitantes que enfrenta el desarrollo económico, social e institucional del país. Igualmente, nuestra nueva junta directiva se encuentra balanceada: la mitad de nuestros miembros son mujeres con una trayectoria profesional, más que demostrada y con las cuales me honra trabajar para desarrollar los objetivos de esta Asociación.

No obstante, la participación de mujeres en posiciones de alta gerencia empresarial todavía puede ser mejorada, y debemos reafianzar esfuerzos para lograrlo. Según el Banco Interamericano de Desarrollo para agosto del año 2021, el liderazgo femenino en la región de América Latina y el Caribe presenta una situación desfavorable en cuanto a equidad de género, pues tan solo en el 11% de las empresas el puesto de gerente principal está ocupado por una mujer.

Esta es una cruzada personal; mi hogar se formó con el ejemplo de una extraordinaria mujer, mi abuela María Altagracia Rodríguez López, cariñosamente Cucha. En una época donde el acceso para una mujer a la educación superior era un reto, ella rompió barreras y obtuvo grados superiores en el extranjero y posteriormente lideró las operaciones de renombrados laboratorios públicos y privados en el país.

Francisco Álvarez Valdez, Eileen Jiménez Cantisano, Jaime Senior. y Mary Fernández.

Asimismo, la hija de Cucha, mi madre, Mary Fernández Rodríguez, mi esposa, Eileen Jiménez Cantisano, mi hija Grace, y tantas otras mujeres con las que trabajo y comparto me inspiran a ser un luchador y portavoz de la equidad de género y el empoderamiento de la mujer. Como presidente de ANJE, mi accionar estará guiado hacia este fin, en pro de todas esas mujeres líderes del presente y del mañana.

El cuarto pilar es el del emprendimiento y la innovación como motores del crecimiento. La idea preconcebida de que existe una fórmula estándar para asegurar la innovación y el espíritu de emprendimiento, como elementos inherentes en los modelos de negocios que componen el sector empresarial está muy lejos de la realidad.

Podemos inferir que la ausencia de una fórmula, de un conjunto premeditado de pasos, provoca que la innovación y el emprendimiento – y por ende el éxito – sean catalogados como retos difíciles de alcanzar. Y he aquí una gran falacia, la innovación en aspectos prácticos, se basa en la integración de todo un ecosistema dinámico, que permita generar conocimientos novedosos para abordar las múltiples problemáticas que se presenten. A su vez, esto incentiva la proactividad y, por tanto, el espíritu de emprendimiento, obteniendo como resultado el éxito. Gracias a esta premisa las organizaciones gremiales nos hemos comprometido a ser los catalizadores de este salto cuántico hacia el emprendimiento y la innovación.

Esta es una de nuestras grandes causas, poner en marcha aquellas iniciativas que se derivan del clamor de la sociedad y la adopción de las buenas prácticas internacionales. Una muestra de ello es el Comité de Innovación del CONEP, que presidimos desde el 2020, y mediante el cual junto a otros aliados trazamos programas y acciones oportunas, enfocadas en la inversión de la investigación, el desarrollo y la innovación.

Si ha habido una fórmula de crecimiento económico a nivel mundial cuando los países llegan a una etapa de desarrollo medio, como es el caso de la República Dominicana, es que estos impulsan el crecimiento y la innovación. Más que nunca, nos compete afianzar esa cultura con miras a fomentar la inversión nacional y extranjera.

Amigas y amigos

La razón de ser de ANJE y lo que continuará siendo el eje de esta gestión, es el fomento de un clima de negocios que impulse el desarrollo económico y social nacional, a través de la unión de voluntades que impacten de manera directa, en la construcción de políticas públicas, la estabilidad social, el crecimiento económico y por supuesto, en la mejoría de la calidad de vida de los dominicanos.

En el 2004, partí hacia los Estados Unidos con la finalidad de realizar estudios superiores. Aunque tenía la intención de regresar al país inmediatamente luego de estos, se me presentó una oportunidad laboral y permanecí residiendo allá hasta el 2013. Ese año, tomé la decisión de retornar a la República Dominicana.

Muchas personas me preguntan por qué decidí regresar. Y siempre les digo lo mismo: quería regresar a mi casa, quería aportar aquí, trabajar en la tierra en que crecí y que me llamó de regreso. Precisamente por ello es por lo que decidí hacerme parte de ANJE, pues entendí que, a través de esta institución podría aportar a mi país.

En este próximo año, de la mano de todos ustedes, ANJE continuará aportando a la sociedad dominicana – y muy especialmente a los jóvenes empresarios – los canales para conducir al país en un camino para que sea más ágil y atractivo hacer negocios, en el que haya más institucionalidad y transparencia, y en el que cada día que pase nos sintamos más orgullosos de ser dominicanos.

Contamos con todos ustedes.

Muchas gracias.

Jaime Senior