Los 3 países que lideraron las exportaciones dominicanas el primer semestre del año

Estados Unidos, Haití y Suiza lideraron la lista de los países destinos de exportación desde República Dominicana, durante este primer semestre 2022, de acuerdo con un reciente informe del Centro de Exportaciones e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana).

El reporte indica que durante este primer período del año, Estados Unidos se mantuvo como destino número uno acumulando un total de US$ 3,210 millones en exportaciones, equivalentes a un 51 % del total exportado. En términos de relevancia, estuvo seguido por Haití con US$ 590 millones y una participación de 9.36 %, Suiza con valores exportados de US$ 525 millones y un 8.33 % de participación.

ProDominicana destacó que las exportaciones de mercancías alcanzaron un total de US$ 6,305.2 millones durante el período enero-junio del año 2022.

Estas ganancias representan un crecimiento interanual de un 10.7 % con relación al mismo período del año anterior 2021 y un 29 % con respecto al año prepandemia 2019, de acuerdo con los registros aduaneros preliminares de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Biviana Riveiro, directora ejecutiva de ProDominicana, dijo que “el crecimiento que experimentan las exportaciones dominicanas es resultado de la visión estratégica y alianzas, bajo el marco del Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones, el plan de Promoción Comercial y otras iniciativas”.

El informe señala que un total de 56 mercados experimentaron un crecimiento positivo en las exportaciones del semestre enero-junio 2022. De estos mercados, se destaca en primera posición el crecimiento de los Estados Unidos con un monto de US$ 297 millones adicional a lo exportado durante el mes anterior. De igual manera, Haití muestra un crecimiento absoluto de US$ 139.3 millones y China con US$ 96.2 millones adicionales en este mismo sentido.

Los productos de mayor exportación

Al igual que en otros períodos, las exportaciones de oro se posicionan en la primera posición con US$ 660 millones durante enero-junio 2022; este producto es seguido por las ventas internacionales de cigarros puros con US$ 509 millones; y los instrumentos y aparatos de medicina se ubican en tercer lugar con un total de US$ 479 millones.

Los productos agropecuarios más exportados durante este primer semestre fueron: Bananos con US$ 106 millones, cacao en grano US$ 105 millones, ron US$ 65 millones y aguacate con US$ 44 millones.

“Entre los productos con mayor dinamismo se destacan los instrumentos y aparatos de medicina con el mayor crecimiento en el período enero-junio 2022, acumulando una variación absoluta de US$116 millones adicionales a los exportados durante el mismo período del año pasado. De igual forma, el ferroníquel se posiciona entre los productos que lideran el crecimiento de las exportaciones dominicanas en el período analizado, representado un total de US$ 101 millones adicionales al año anterior”, subrayó Riveiro.

En términos mensuales, las exportaciones dominicanas durante el mes de junio 2022 generaron US$ 1,112.8 millones, con una tasa de crecimiento frente al mismo mes del año anterior de un 11.65 %. Este crecimiento es explicado tanto por las exportaciones de zonas francas como las nacionales, las cuales exhibieron un crecimiento interanual de 14.25 % y 8.52 % respectivamente.

Riveiro destacó que estos resultados posicionan al mes de junio, como el mes con mayor valor exportado en la República Dominicana, superando el récord histórico alcanzado en el 2021 para este mismo mes.