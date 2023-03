Liderazgo político ha sido clave para el crecimiento económico, según vicepresidente del CAPP

El vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), Jatzel Román, aseguró que el liderazgo político ha sido clave en el crecimiento económico del país, por apostar a la modernización y al consenso.

Román destacó el desarrollo económico de la República Dominicana al participar como expositor invitado en el conversatorio “Modelo de desarrollo dominicano”, en la Universidad José Matías Delgado en El Salvador.

Al disertar para los estudiantes de relaciones internacionales, comercio internacional y derecho, manifestó que, si bien República Dominicana no siempre tuvo una economía robusta, hoy en día es la séptima economía más grande de América Latina y el Caribe, debido al liderato político.

“Hoy somos la séptima economía más grande de América Latina y el Caribe, pero eso no siempre fue así. De hecho, a diferencia de las colonias continentales, la nuestra, era una muy empobrecida y todavía bien adentrado el siglo XX, nuestro Producto Interno Bruto (PIB) per cápita se encontraba sumamente deprimido. Un factor importante fue y sigue siendo el haber contado con un liderato político que apostó a la moderación y el consenso, lo cual no garantiza crecimiento por sí solo, pero contribuye considerablemente”, expresó.

Asisimismo, destacó que, hacia la década de los años 70, la economía dominicana se basaba en las exportaciones de azúcar, la cual se vio resentida tras la caída de los precios, generando una difícil década de los 80.

“Sin embargo, logramos reinventarnos y dar paso a un modelo de turismo y zonas francas, que ahora se fortalece y amplía, sumándole el sector minero, así como el aprovechamiento de la posición geográfica para convertirnos en el hub logístico del Caribe. Esto no pasa en automático, requiere administraciones sensatas y proactivas, de modo que acompañen el emprendimiento, haciendo las reformas necesarias para la modernidad”, enfatizó el joven político.

La actividad organizada por la Escuela de Ciencias Políticas de esa casa de estudios contó con la presencia del embajador de República Dominicana en El Salvador, Julio César George, quien invitó a los estudiantes a conocer al país caribeño, a través de las actividades que organiza la sede diplomática, así como aprovechando las ofertas que presenta la nueva ruta de vuelos directos a Santo Domingo desde San Salvador