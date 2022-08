Las regiones Este y Ozama con mayores tasas de ocupación

Las regiones Este y Ozama registraron en el primer trimestre de 2022 los mayores niveles de ocupación laboral con una tasa de 63.9 % y 59.7 % respectivamente, superando la tasa nacional del período de 59.4 %, informó hoy el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

El “Informe de Situación Macroeconómica” destaca sobre el desempeño regional que, en general, desde el cuarto trimestre de 2020 se observa un comportamiento al alza de esta tasa, reflejo de la recuperación que ha tenido el mercado laboral luego del impacto de la COVID-19, en especial la región Este, impulsado por la reactivación del turismo.

En cambio, la región Sur ha mostrado un rezago persistente, con los menores niveles de ocupación en y pospandemia.

Inflación y canasta básica

El informe, elaborado por la Dirección de Análisis Macroeconómico del Viceministerio de Análisis Económico y Social, recordó que en julio de 2022 se registró una inflación interanual de 10.52 % en la región Norte, la mayor de todo el país, principalmente a raíz del incremento del grupo de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas y de Transporte.

A esta le sigue la región Sur (10.27 %) y Este (9.41 %). La región Ozama -que comprende el Distrito Nacional y Santo Domingo- tuvo la menor variación de precios (8.44 %).

En cuanto a la canasta básica, el informe señala que en la región Ozama el ingreso laboral promedio mensual por hogar cubre el 72.6 % del costo de la canasta promedio de consumo familiar, siendo el menor porcentaje en comparación con las demás regiones: Este (85.9 %), Norte (79.6 %) y Sur (79.5 %).

Formalidad y salarios

El informe explica que en marzo del 2022 habían registrados 93,539 empleadores en el Sistema de la Seguridad Social. De estos, la mayor cantidad se concentra en la región Ozama, con 50.9 % (47,579), seguida de la región Norte, con un 34.6 %. La menor cantidad de empleadores está registrada en la región Sur, con apenas 6.0 %.

Añade que, en marzo, el número de trabajadores cotizantes registrados en el Sistema Único de Información (SUIR) en la región Ozama totalizó 1,402,104, lo que la convierte en la zona con mayor número de empleados formales. Por su lado, la región Sur registró la menor cantidad de trabajadores.

En marzo, el salario promedio de los trabajadores formales en la región Ozama fue de

RD$30,665, mayor al registrado a nivel nacional (RD$28,987). Pese a que el promedio de la región Sur es el menor (RD$ 15,044.4), las provincias Barahona (RD$ 18,369.7) y San Cristóbal (RD$ 25,517.1) se destacan entre las diez provincias con salarios más altos del país.

Exportaciones e importaciones

La publicación indica que, en junio, la región Ozama concentró la mayor parte de las exportaciones (US$914.4 millones). Entre los bienes exportados destacan las materias primas (38.3 % del total), como perlas finas o cultivadas (US$141.8 millones), fundición, hierro y acero (US$ 56.6 millones) y cacao y sus preparaciones (US$ 29.0 millones). La región Este fue la que menos exportó (US$ 14.8 millones), destacándose la venta de azúcares y las manufacturas diversas de metales comunes.

Las importaciones de mercancías en junio alcanzaron los US$ 2,772.5 millones en las colecturías de la región Ozama, la más importante en este renglón. Entre los bienes más importados destacan los de consumo (US$1,501.2 millones) y materias primas (US$1,227.6 millones), que experimentan alzas importantes de precios en los últimos meses. Mientras, la región Sur registró el menor monto, unos US$7.7 millones, en su mayoría bienes de consumo.

Gasto público

Al primer semestre del presente año, establece el documento, se ha ejecutado a nivel nacional el 48.9 % del gasto presupuestado. Detalla que la región Ozama tiene la mayor proporción de fondos ejecutados (64.7 % del total), concentrando la mayor parte en servicios generales y sociales con enfoque en la protección social, salud y educación; mientras que la menor proporción del gasto corresponde a la región Este (9.2 %).

Precisa que el 34.4 % del gasto ejecutado en la región Ozama se destinó a Servicios generales; seguido por un 30.7 % a Servicios sociales, enfocado a la construcción de viviendas, mientras que el restante 24.3 % se ejecutó en Servicios económicos enfocado en Asuntos económicos, comerciales y laborales.

A su vez, en la región Norte el 52.0 % se ha destinado a Servicios económicos, enfocado al sector trasporte, seguido por el 38.0 % en Servicios sociales con mayor proporción al sector salud y educación, mientras que el restante 10.0 % corresponde a los Servicios generales registrado a junio.

En la región Este, continúa el informe, el 54.8% del gasto total ejecutado se destinó a Servicios sociales, en particular educación y salud. Los Servicios económicos representaron el 44.9 %, mientras que el restante 0.3 % se enfocó en Servicios generales a junio.

Respecto a la región Sur, los Servicios económicos representaron el 45.3 % del gasto total a junio, seguido de los Servicios sociales (24.2 %) y Protección del medio ambiente (23.9 %) -única región con ejecución bajo esta función-. El restante 6.7 % fue a Servicios generales