El 35 % de la población mundial no podía costear una dieta saludable en 2022. Si bien esta proporción ha disminuido desde el punto más álgido de la pandemia de COVID-19 en 2020, cuando el 38 % de la población se veía afectada, la recuperación ha sido más lenta en las economías de menores ingresos.

En tanto, en las economías de ingreso bajo, donde la población aumentó un 6 % durante este período, 16 millones de personas más no tuvieron la capacidad de acceder a una dieta saludable en 2022 en comparación con 2020.

De acuerdo con el Banco Mundial, a nivel mundial, el costo promedio de una dieta saludable, definida como aquella que cumple los requisitos de energía y pautas dietéticas relativas a alimentos (PDF), era de US$ 3.96 per cápita al día en 2022.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Banco Mundial señalan que en 2022, el costo de una dieta saludable per cápita por día era más alto en las economías de ingreso mediano (alrededor de US$ 4.20), mientras que en las economías de ingreso bajo era US$ 3.48 y en las economías de ingreso alto, US$ 3.78.

En el caso de las regiones, América Latina y el Caribe y Asia oriental y el Pacífico registraron un costo promedio de aproximadamente US$ 4.50, en tanto que en América del Norte el costo de una dieta saludable llegaba a US$ 2.96, el más bajo de todas las regiones en 2022.