La recuperación del turismo en cifras

El turismo en República Dominicana “está mejor que nunca” según el gobierno, que ha destacado mes tras mes las cifras denominadas “históricas” que hablan de la recuperación del sector desde los embates de la pandemia.

En ocho meses al país han ingresado 4 millones 904 mil 162 turistas y 755 mil 818 excursionistas para un total de 5.66 millones de visitantes, números que siguen alentando a las autoridades a afirmar que superaran los 7 millones de no residentes para este 2022.

Según los datos de recuperación del sector presentados durante el fin de semana por el Ministerio de Turismo (Mitur), se estima que para este 2022 se alcance los US$ 8,400 millones en generación de divisas. Solo entre enero a junio se generó US$ 4,122 millones.

Punta Cana, República Dominicana.

Las cifras de recuperación

El empleo, que según el ministro David Collado se ha recuperado en su totalidad, al mes de julio figuraba con 173 mil 775 puestos de trabajo, superando el 2019 con 171 mil 888, 2020 con 91 mil 681 y 2021, cuando el número de empleos rondaba en los 170 mil.

En impuestos, el sector turismo ha captado RD$ 32,032 millones y por concepto de compras RD$ 146,136 millones.

Estas cifras son las que hablan de la recuperación del sector, de acuerdo con Collado, afirmando que no solo se trata de las llegadas de turistas al país.

Solo en ingresos por tasa aeronáutica, según datos del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), van unos US$ 144 millones. A penas en 2020 con la pandemia del coronavirus fueron US$ 63 millones los que se registraron y el año pasado alcanzó los US$ 83 millones.

Estos US$ 144 millones por tasa aeronáutica fue la misma cantidad registrada en 2019 antes de la llegada del COVID-19.

Ingresos por tasa aeronáutica US$ millones (IDAC)

Asimismo, entre enero a julio de este 2022, los ingresos fiscales por concepto de tarjeta de turistas más impuestos de salida han alcanzado los US$ 138 millones, unos US$ 77 millones más que en 2020 (US$ 61 millones) y US$ 56 millones más que en 2021 (US$ 82 millones).

Los ingresos fiscales han superado el monto registrado desde hace varios años, aumentando desde los US$ 74 millones de dólares percibidos en 2009 a US$ 112 millones en 2018, solo bajando en 2020 y 2021 por los efectos de la crisis sanitaria.

Ingresos fiscales (Tarjeta de turista + Impuestos de Salida) US$ millones, Enero -Julio

Este lunes, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu en una reunión con los directivos de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores), destacó el aporte del turismo en el crecimiento económico del país en el período enero-julio 2022.

Del 5.5 % expansión promedio de la economía nacional registrada en los primeros siete meses del año, el sector turismo aportó el 1.8 %, es decir, la tercera parte del crecimiento experimentado, con un incremento en su valor agregado real de 32.9 %.

Proyectos

Las solicitudes de proyectos turísticos bajaron en 2021 en comparación con las que había en 2020, año de la llegada del virus al país.

En lo que va de año se han realizado 481 solicitudes al Departamento de Planificación y Proyectos Turísticos del Mitur, pasando de 292 en el 2020 y 203 en 2021.

El mismo Ministerio destaca que desde el inicio de la Unidad Central de Tramites Turísticos (UCTT) en abril de este año, se han presentado 27 solicitudes al Consejo de Fomento Turístico (Confotur), para un total de 54,205 habitaciones con una inversión de US$ 1,728 millones.