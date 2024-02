El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió con una subida del US$ 1.17%, hasta los US$ 76.74 el barril, después de registrar su primera ganancia mensual desde septiembre. Los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo sumaban US$ 0.89 con respecto al cierre de la sesión anterior. En el cómputo del mes el oro negro cerró al alza y sumó US$ 4.2 en el mes de enero.

No obstante, esta semana se ha visto una bajada en el valor del crudo debido a las inquietudes de que una crisis inmobiliaria en China pueda impactar en la demanda del mayor consumidor de petróleo del mundo.

El suministro de crudo estadounidense se recuperó la semana pasada después de las tormentas invernales, con un aumento de los inventarios en 1.2 millones de barriles y una producción estimada de hasta 13 millones de barriles por día, según anunció la Agencia de Información Energética.

Por otra parte, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo ayer que si la economía evoluciona "en términos generales como se espera", probablemente será apropiado comenzar a bajar los tipos de interés "en algún momento de este año", pero descartó hacerlo a corto plazo.