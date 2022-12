Isa Conde advierte no cegarse por bonanza y tener plan b ante futura crisis

El exministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, advirtió que es necesario tener un “plan b” ante la crisis mundial que se avecina y no dejarse “cegar” por la bonanza y crecimiento económico actual.

Dijo que los problemas podrían intensificarse con el tema de los combustibles, sobre todo con el gas natural y los granos, ante la situación en Europa.

“Hace mucho tiempo he estado hablando que no nos dejemos cegar por la bonanza y crecimiento, que no le llega a todo el mundo y que se queda en un sector”, sostuvo

Indicó que la crisis económica mundial que se aproxima a partir del año 2023, le caerá encima a República Dominicana, sobre todo a sectores como turismo y a las remesas.

“Si cae la economía a nivel mundial, caerá la nuestra porque somos un país dependiente totalmente del exterior”, dijo

Indicó que la inflación seguirá creciendo, lo que se verá reflejado en los altos precios de los bienes y servicios, considerando que la mayoría son importados. “El 80% de productos agropecuarios depende de insumos extranjeros. Nos dará duro por los precios”.

Asimismo, consideró que no se hace nada aumentando salarios nominales, con una inflación de que sube, sino que se hace necesario incrementar el real.

Aunque hay muchas cosas que se están haciendo que son buenas, Isa Conde dijo que pueden tener efectos temporales, por lo que se necesita acciones en conjunto, no solo de un partido.

El también expresidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (Aneih), habló durante un coloquio del gremio donde junto al presidente actual Noel Ureña Ceballos, se abordó la desigualdad como un reto para garantizar el crecimiento sostenible