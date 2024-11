La Republica Dominicana ha avanzado en la exportación de servicios en diferentes rubros desde la firma del Acuerdo de Asociación Económica o EPA, suscrito entre los países del Cariforum (Foro del Caribe del Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico) y la Unión Europea, en el 2008.

Así lo afirmó el ministro de Economía, Pável Isa contreras, al destacar que desde la firma del EPA hasta el 2023, el intercambio comercial de la Unión Europea y República Dominicana ha experimentado un crecimiento de un 93 % al pasar de US$ 2,248 millones en 2008 a US$ 4,736 millones en el 2023.

“Datos de Prodominicana revelan que la exportación de servicios en la República Dominicana ha mostrado un notable crecimiento, especialmente en servicios modernos. Entre 2010 y 2023, las exportaciones aumentaron desde US$ 442.6 millones hasta US$ 1,806 millones, impulsadas principalmente por servicios empresariales y de telecomunicaciones”, manifestó

Indicó que el sector de viajes lidera la contribución económica con el 75.53 % del total (US$ 9,751 millones en 2023), seguido por otros servicios empresariales (10.03 %, US$ 1,294.7 millones) y transporte (7.59 %, US$ 980.4 millones). “Esto subraya la importancia del turismo y la diversificación hacia servicios especializados”.

El ministro quien habló durante la entrega de los Premios EPA, donde fueron galardonadas seis empresas en distintas categorías, dijo que la República Dominicana ha asumido el EPA como una plataforma estratégica que abre las puertas de uno de los mercados más sólidos y diversificados del mundo, la Unión Europea.

“Gracias a este acuerdo, nuestras empresas pueden acceder a un mercado de más de 450 millones de consumidores bajo condiciones preferenciales, lo que ha impulsado la diversificación de nuestras exportaciones”, sostuvo.

Indicó que las exportaciones dominicanas hacia al bloque de 27 países europeos tuvo su mejor año en el 2022 cuando el país vendió US$ 1,105 millones, lo que represento un 18 % de incremento respecto al momento de la firma del acuerdo en 2008. Por su parte, las exportaciones desde la Unión Europea hacia el país pasaron de US$ 1,515 millones al inicio hasta US$ 3,834 millones en el 2023.

Las exportaciones dominicanas hacia el bloque EPA Unión Europea totalizaron US$ 903 millones en 2023. Los principales cinco productos exportados por República Dominicana a la Unión Europea en 2023 concentraron el 58% del total exportado a dicho mercado, siendo estos: bananas, instrumentos y aparatos de medicina, ron, cigarros/cigarrillos y preparaciones y artículos farmacéuticos.

En estas exportaciones a la UE por país, se destacan: Países Bajos (39 %), Alemania (16 %), Bélgica (12 %), España (11 %) e Italia (7 %).

Inversión extranjera directa

Isa Contreras destacó, además, el EPA no solo ha beneficiado las exportaciones, sino que ha abierto un camino para atraer inversión extranjera directa. “Empresas europeas ven en la República Dominicana un socio confiable, con estabilidad macroeconómica y un entorno legal favorable que les permite expandir sus operaciones en la región del Caribe”.

Resaltó que los países miembros de la Unión Europea siguen siendo líderes en inversiones en turismo, con más de RD$ 300,000 millones (5,000 millones de euros) en los últimos 10 años. Las empresas europeas operan en el país generando alrededor de 200,000 empleos formales, y aportan una cuarta parte de las contribuciones a la seguridad social del sector privado.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el Banco Central, el flujo de inversiones desde la Unión Europea ascendió a US$ 5,199 millones, ocupando así el tercer lugar con 13.1% del total. Los países con mayores inversiones fueron España con US$ 3,116 millones, seguido por Francia con US$ 854 millones. Alemania e Italia invirtieron US$ 450 y US$ 358 millones cada uno.