Inflación experimentó ralentización en marzo

La inflación experimentó una ralentización en marzo, con una variación interanual de 5.90 %, la menor registrada en los últimos 27 meses (desde diciembre de 2020).

Así lo indica el "Informe de Situación Macroeconómica: Seguimiento de coyuntura” correspondiente a marzo de 2023, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

El documento mensual, que elabora la Dirección de Análisis Macroeconómico del Viceministerio de Análisis Económico y Social, añade que la inflación subyacente registró una variación interanual de 6.16 %, cifra inferior a las tasas registradas desde septiembre de 2021.

Explica que, en marzo de 2023, el sector que tuvo mayor contribución en la moderada inflación fue el de comunicaciones, dada las reducciones observadas en los precios de los servicios de telefonía, televisión e internet.

A nivel regional, precisa el informe, el Este experimentó en marzo la inflación interanual más alta (6.57 %), aunque menor en 0.40 p.p. a la registrada en el mes anterior (6.97 %). En magnitud, le siguen la región Sur (6.26 %) y la región Norte (6.21 %), no obstante, con tasas inferiores a las observadas en febrero. La región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, tuvo la menor variación interanual, equivalente a 5.41 %.

El documento sostiene que la economía dominicana exhibe fuertes fundamentos macroeconómicos, a pesar de que mostró una ralentización de su ritmo de crecimiento al incrementarse en 1.8 % en febrero de 2023, para un crecimiento acumulado de 1.1 % en el año.

Explica que la moderación de la actividad económica se debe a una desaceleración de la demanda interna, especialmente en el sector de construcción, y por un entorno internacional más complejo, marcado por la desaceleración de la actividad en Estados Unidos y la Zona Euro.

El peso dominicano, señala el documento, muestra niveles de apreciación moderados, al registrar una variación mensual de -1.9 %, mientras que se mantuvo invariable con respecto a marzo de 2022.

Indica que, en febrero de 2023, la llegada de pasajeros vía aérea y marítima registró un crecimiento interanual de 37.3 % (248 mil personas), con un total 912 mil pasajeros en el mes, para un acumulado de 1.9 millones en el período enero-febrero.

La publicación destaca que las remesas familiares ascendieron a US$ 921.4 millones en marzo de 2023, equivalente a un aumento mensual de 20.6 % (US$ 157.1 millones) e interanual de 3.7 % (US$ 33.3 millones).

Explica que, como resultado de este comportamiento, en el primer trimestre de 2023 las remesas recibidas acumularon un valor de US$ 2,487.7 millones, siendo este, a excepción del año 2021, el mayor flujo trimestral registrado en la última década. Este incremento, apunta el informe, se debe al desempeño económico de los principales países en donde se concentra la diáspora dominicana.

Por otro lado, el déficit fiscal se ubicó en -0.8 % del producto interno bruto (PIB) en el primer trimestre de 2023, para un aumento de 0.6 p.p. respecto al resultado financiero observado en igual período de 2022. El incremento del déficit fiscal, apunta el informe, responde principalmente a un mayor aumento de la ejecución de los gastos, lo que no fue compensado por los ingresos recaudados.

Entorno internacional

El informe cita que las últimas actualizaciones de organismos internacionales pronostican, en promedio, un crecimiento de la economía global de 2.3 % en 2023 y de 2.8 % en 2024, ambos valores ajustados al alza respecto a las proyecciones del mes anterior. Sin embargo, estas perspectivas están sujetas a la evolución de las condiciones macroeconómicas a nivel mundial.

Agrega que para la región de América Latina y El Caribe se prevé un crecimiento promedio de 1.3 % para 2023 y de 2.2 % para 2024. En general, los pronósticos para ambos años fueron revisados a la baja con respecto al mes anterior y dependen de la incertidumbre que aún permea el mercado internacional