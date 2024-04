Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (ProDominicana) informó que entre enero y febrero del 2024, el país ha exportado un total de US$ 1,819.8 millones.

El oro se posiciona como el principal producto exportado US$ 206 millones, seguido por los instrumentos y aparatos médicos US$ 166 millones y los cigarros puros con un valor total exportado de US$ 154 millones.

Se resalta que Estados Unidos es el principal destino de exportación, alcanzando la cifra de US$ 1,002 millones, seguido de India US$159 millones y Haití US$132 millones.