Impresora del Yaque / Elopak Caribe aumenta su capacidad productiva

La empresa Impresora del Yaque / Elopak Caribe celebró su 40 aniversario con la inauguración de una expansión a su planta de producción que permitirá mejorar su capacidad productiva para suplir al sector agroindustrial del país y aumentar su volumen de exportación en la región.

El acto contó con la presencia del presidente Luis Abinader; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor Bisonó; el presidente de Elopak Américas, Lionel Ettedgui y otras autoridades gubernamentales y municipales de la región.

El gerente general de la empresa, Marco Cabral Franco, destacó que Impresora del Yaque / Elopak Caribe de la mano con la multinacional Elopak han logrado mantener esta alianza estratégica desarrollando productos innovadores y soluciones tecnológicas para aportar de manera eficiente a sus clientes en el país y toda la región.

“Muestra de esta fortaleza entre ambas empresas, las nuevas inversiones que hoy dejaremos inauguradas totalizan US$ 4,500,000.00, para un total acumulado de US$ 25,000,000.00 en nuestra operación de República Dominicana. Así mismo, resaltamos que el capital de trabajo empleado al cierre de diciembre 2022 fue de US$ 15,000,000.00”, expresó Cabral Franco.

Así mismo indicó, Impresora del Yaque / Elopak Caribe se ha convertido en la empresa productora de envases de cartón Pure-Pak® para alimentos líquidos con mayor inversión en tecnología de punta, competitividad y eficiencia del Caribe y Centro América. “Esto un gran punto a favor de la República Dominicana, tanto para su mercado local como para su oferta exportable hacia toda la región Caribeña y Suramericana”, afirmó.

De igual forma, Bisonó, indicó que la impresora del Yaque aumentará la capacidad de producción y les permitirá brindar un mejor servicio a sus clientes en mercados en alto crecimiento en la región. Añadió que gracias a la visión del presidente Luis Abinader el país se está posicionando como un gran destino de inversión extranjera, sustentado por procesos transparentes, eficientes e inclusivos que garantizan el progreso colectivo de todos los dominicanos.

La empresa resaltó que sus productos son comercializados en 14 mercados del Caribe y la Suramérica caribeña, específicamente en Venezuela y Colombia, siendo una razón primordial para realizar nuevas inversiones como parte de la estrategia de expansión y crecimiento para llegar a nuevos mercados como Estados Unidos.

Así mismo, destacaron el desempeño de sus colaboradores como parte importante del éxito de la trayectoria de la empresa, donde han realizado considerables inversiones en la preparación de los recursos humanos para brindarles una calidad de vida con niveles óptimos que les permita reflejarlos en sus familias.

Trayectoria

Lionel Ettedgui, presidente de Elopak Américas, en compañía del presidente Luis Abinader y el ministro Victor Bisonó, entregaron un reconocimiento a Manuel José Cabral, socio de la empresa, por su visión y liderazgo en el desarrollo de la organización, reafirmando el compromiso de la familia con el crecimiento sostenible que hoy se refleja en 40 años de éxitos y aportes a la economía de la República Dominicana.

“La ocasión es la ideal para reconocer el compromiso del señor Manuel José Cabral al proyecto, su visión estratégica, dedicación y perseverancia que logró guiar la empresa en la senda de su desarrollo y crecimiento sostenible permitiendo que hoy estemos celebrando estos 40 años de éxitos y sobre todo montados sobre un plan de expansión y crecimiento regional agresivo que ya está en ejecución”, expresó Ettedqui.

Cabral, manifestó que “Estos 40 años nos han enseñado mucho, al punto de que hoy esta empresa que hemos construido, Impresora del Yaque, es una empresa de categoría mundial, compitiendo en el mercado internacional con multinacionales americanas, Europeas y Japonesas. Hoy en día, creemos firmemente en una cultura empresarial enfocada en la calidad de nuestros productos, en nuestra gente, en el medio ambiente y con un claro código de ética”.

Sobre Impresora Elopak Caribe

Impresora del Yaque / Elopak Caribe, tiene 40 años de operación industrial ininterrumpida en el país. Las instalaciones industriales donde se fabrican los envases Pure-Pak® están ubicadas en Santiago, R.D. Es parte de la multinacional ELOPAK, empresa transada en la bolsa de valores de Noruega, y que tiene su casa matriz en Noruega. Esto implica que Impresora del Yaque / Elopak Caribe es una empresa de inversión extranjera directa proveniente de Noruega y Canadá. Desde su planta convertidora suplen el mercado local y exporta sus productos a todo el Caribe y Suramérica Caribeña (Venezuela, Colombia, etc.), con planes de entrar al mercado del sureste de los Estados Unidos en la 2da mitad del 2023.

Sobre Elopak

Elopak es el proveedor líder mundial de envases de cartón y equipos de envasado usando materiales renovables, reciclables y de origen sostenible para proporcionar soluciones de empaque innovadoras para alimentos líquidos.

Nuestros icónicos cartones Pure-Pak® están diseñados pensando en el medio ambiente, la seguridad y la comodidad. Ofrecen una alternativa natural y conveniente a las botellas de plástico y encajan dentro de una economía circular baja en carbono.

Elopak fue fundado por Ferd Group en Noruega en 1957. Elopak emplea a 3,000 personas y vende más de 15 mil millones de envases de cartón cada año. Contamos con 11 plantas productoras distribuidas en todo el mundo desde donde suplimos más de 80 mercados a nivel global. Contamos con oficinas comerciales y/o técnicas en más de 42 países