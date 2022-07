Hacienda inicia evaluación de la gestión del gasto público

Autoridades del Ministerio de Hacienda, representantes de la Unión Europea, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de entidades gubernamentales vinculadas al Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas iniciaron el proceso de evaluación del desempeño de la Gestión de las Finanzas Públicas (GFP), a través de la metodología de Gasto Público y Rendición de Cuentas (PEFA, por sus siglas en inglés).

En esta ocasión, se incluyó, por primera vez, una valoración de la capacidad del Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas para promover y apoyar la implementación de políticas públicas para la equidad de género, la cual se desarrollará con la aplicación del marco complementario de evaluación de PEFA Género.

“Con esta evaluación complementaria se espera contar con un estado de situación al 30 de junio de 2022, sobre la forma en que el sistema dominicano de gestión de las finanzas públicas apoya la movilización de recursos públicos para la implementación de políticas y planes que respaldan los objetivos nacionales para avanzar en este renglón”, explicó el viceministro del Tesoro, Derby De Los Santos.

PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability) es un referente de aceptación internacional que se utiliza para medir de forma estandarizada el desempeño del sistema de GFP en un momento particular, a través de su comparación con las buenas prácticas internacionales.

Durante el evento, los expertos internacionales que hicieron la evaluación explicaron en detalle la metodología, con el fin de asegurar una buena comprensión del proceso de levantamiento de la información técnica de soporte y de la preparación del informe en el que se plasmará el estado actualizado de la gestión de las finanzas públicas en el país, sus fortalezas y debilidades y los progresos y brechas pendientes.

Esta es la sexta evaluación PEFA que se realiza en el país. Su coordinación estuvo a cargo del viceministro del Tesoro, financiada económica y técnicamente por la delegación de la Unión Europea.

El funcionario resaltó que en esta ocasión se trazaron, como parte de las expectativas, mejorar los indicadores en la gestión de activos y pasivos, estrategia fiscal y presupuestación basada en políticas, así como en el control interno y externo, siendo estos indicadores los que en la pasada evaluación PEFA de 2016 presentaron mayores oportunidades de mejoras.

Los talleres de instrucción sobre la aplicación se realizaron los días 13 y 14 de julio, en el hotel Sheraton, en Santo Domingo.