Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ausencia de medidas efectivas para combatir la evasión, delitos que el propio ministro de Hacienda, Jochi Vicente, calificó de “crimen contra el Estado”, es el gran vacío del proyecto de “Ley de Modernización Tributaria” presentado por el Ejecutivo, evaluó Guillermo Moreno.



Recordó que el ministro Vicente precisó que en el país se incumple el 47% del ITBIS y se evade el 62% del Impuesto Sobre la Renta lo que, sumado a las exenciones fiscales y exoneraciones, equivale a que el Estado pierde cada año RD$855,000 millones, un monto 7 veces mayor que el que se procura recaudar con el proyecto de ley.

Sin nuevos tributos ni tasas impositivas

Moreno calculó que si se lograra reducir tan solo en un 25% la evasión del ISR y la retención del ITBIS, el Estado obtendría RD$170,000 millones y elevaría su carga tributaria a 16%.

Para lograr ese propósito, dijo, bastaría mejorar la administración tributaria, incluso sin nuevos tributos ni tasas impositivas.

El presidente del partido Alianza País señaló que esos altos niveles de evasión impositiva se producen en el mismo país donde el 75 % de la recaudación tributaria recae sobre los impuestos al consumo y la renta salarial.

Esto hace, añadió, que "el sistema impositivo dominicano sea altamente regresivo y por tanto quienes más pagan son los sectores que menos ingresos tienen".

Moreno propone:

1.- No incorporar nuevos impuestos ni modificar las tasas existentes para no afectar a los sectores de menor ingreso y a las capas medias y no hacer más engorroso el sistema impositivo.

2.- Que el gobierno centre su esfuerzo en combatir la evasión y la retención ilegal de impuestos.

3.- Mantener en el proyecto de Ley las medidas positivas como el impuesto a los juegos de azar, la supresión de exoneraciones de vehículos a los congresistas, ampliándolo al barrilito y cofrecito, establecer el impuesto de circulación de los vehículos de acuerdo a su valor, así como revisar el conjunto de exenciones fiscales para irlas desmontando gradualmente.

4.- Eliminar el anticipo para que tampoco lo paguen las pequeñas y medianas empresas.

5.- Eliminar el pago del ISR a la micro y la pequeña empresa en sus primeros 3 años de operación.

6.- Aumentar a 70 mil el monto exento de pago del ISR indexándolo anualmente con la inflación.

7.- Mantener en RD$9.5 millones el monto exento del pago del IPI y a partir de ese monto establecer una tarifa escalonada.

8.- Mejorar de forma sostenida la calidad del gasto público y en ese sentido eliminar los sueldos de lujo en el Estado estableciendo un tope salarial para que ningún funcionario tenga un salario mayor que el del presidente de la república; también eliminar toda forma de despilfarro de dinero público, los vehículos de alto consumo y las instituciones públicas duplicadas o sin funciones.

9.- Orientar el proyecto de ley hacia una reforma progresiva que eleve la tributación de los sectores de más ingresos y dirija los recursos hacia las áreas sociales, la infraestructura, entre otros, que traduzca el crecimiento económico en mejoría en la distribución del ingreso y mejores condiciones de vida para la población.

"Valoramos que el proyecto de ley de modernización Fiscal requiere ser acompañado del más amplio diálogo nacional que permita la participación de la diversidad de sectores sociales y económicos", sostuvo.

Además, dijo que "Alianza País expresa su decisión de poner sus capacidades profesionales y técnicas al servicio del diálogo para contribuir a que la reforma fiscal sea justa y en beneficio de las mayorías".