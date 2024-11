El Gobierno de República Dominicana se encuentra en proceso de formalizar un acuerdo de entendimiento con la Universidad de Texas en Austin (UT), con el propósito de alinear y fortalecer la base de datos técnica del país en el sector de hidrocarburos.

Así lo dio a conocer el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, quien manifestó que ese proyecto tiene como objetivo ampliar el conocimiento sobre los recursos geológicos dominicanos y optimizar la información disponible para atraer inversión extranjera en el área de explotación de hidrocarburos.

Resaltó que uno de los enfoques claves de esa iniciativa es la construcción de una base de datos técnica robusta, que facilite el acceso a información precisa y detallada sobre los recursos de hidrocarburos en el país.

“Esa plataforma permitirá a potenciales inversionistas internacionales evaluar con mayor claridad las oportunidades en exploración y explotación, apoyando la creación de un mercado más competitivo y confiable”, precisó.

El ministro Santos emitió esas consideraciones al sostener un encuentro con directores e investigadores del Center for Subsurface Energy and the Environment (CSEE), así como del Bureau of Economic Geology (BEG), de la Universidad de Texas en Austin.

Durante la reunión, discutieron los términos del acuerdo que incluirá capacitaciones especializadas para que estudiantes dominicanos puedan cursar estudios de grado, especializaciones y hasta doctorados en esa universidad, promoviendo el fortalecimiento de competencias en geología y ciencias energéticas.

“Este acuerdo representará un paso significativo en la cooperación internacional para el desarrollo científico y tecnológico de República Dominicana, en el ámbito de la geología y los hidrocarburos, además de potenciar la formación de talento local en áreas estratégicas para el desarrollo sostenible del país”, indicó.

Capacitación e investigación

El acuerdo contemplará la creación de programas educativos, seminarios y capacitaciones, así como becas para estudiantes dominicanos en la Universidad de Texas en Austin, con el objetivo de fomentar la formación avanzada en áreas estratégicas del sector de los hidrocarburos.

De su lado, la UT contribuirá en el análisis de los datos previos sobre recursos geológicos de República Dominicana, lo que permitirá fortalecer el conocimiento sobre el potencial minero y exploratorio en el país.

Durante la reunión se discutió la importancia de realizar estudios sobre Tierras Raras, materiales esenciales para la industria tecnológica y la posibilidad de iniciar proyectos de exploración y extracción en el país.