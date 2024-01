Your browser doesn’t support HTML5 audio

El reloj marcaba las 3:00 de la tarde, un viernes antes del Día de Reyes y en vísperas del retorno a clases luego de las festividades decembrinas.

Vehículos salen cargados de regalos envueltos de las plazas comerciales, los tíos hacen las filas para empaquetar, los padres sacan las tarjetas de crédito del bolsillo para pagar y las madres se deciden entre muñecas, juegos tradicionales o carritos tecnológicos.

“Hoy es viernes y las reglas las pongo yo”, afirmó el supervisor de Juguetón. Esto contrasta con la asistencia del martes de Acento a las tiendas de juguetería de Santo Domingo, donde pudo capturar fotografías, hacer un sondeo de los precios y conversar con los clientes.

“No pueden pasar, ayer era martes y hoy es viernes y aquí se acatan las reglas”, aseguró. Indicó que si se quiere tomar fotografías o videos del movimiento comercial y la visualización de los precios de los juguetes, los consumidores y prensa deben ir sin tecnología. “Yo estoy aquí para que se cumplan las reglas… Dejen la cámara y sigan”, exigió.

“No, vámonos”, se dijo. Unos minutos después, tan breves como el cambio de hora, llegó Lila, una supervisora de la empresa. La fémina estaba vestida de verde y negro, y por su radio locutor indicaba los pasos del fotógrafo.

“No, los estoy siguiendo”, “Si, estamos en esta área”, “Solo son fotos a los juguetes, no están mostrando el precio”, comentaba. En ocasiones, sugería carritos de compra para “tomar mejores ángulos del dinamismo comercial”.

Tradición

Juana, madre de tres niños, compró dos patinetas y una bicicleta, “porque la pueden usar durante todo el año”. Las unidades de carritos se pueden encontrar con menos de RD$ 495.

Artículos como microscopio cuesta RD$ 2,395; juegos de cocina ascienden a RD$ 7,795, muñecas por RD$ 675, pelotas por RD$ 300. Los consumidores consultados por Acento afirmaron que la patineta, bicicleta y las muñecas son los productos preferidos para regalar en el Día de Reyes, por “su asequible precio, variedad y versatilidad durante todo el año”.

1 de 5 | Los adultos prefieren las horas de la tarde para adquirir los juguetes de sus hijos, sobrinos y ahijados. | Fuente Víctor Rodríguez. 2 de 5 | Los carros pueden costar entre RD$20,000 y RD$40,000, según el modelo. | Fuente Víctor Rodríguez. 3 de 5 | En la víspera del Día de Reyes se dinamizan los comercios de juguetería en República Dominicana. | Fuente Víctor Rodríguez. 4 de 5 | Las madres prefieren regalar carros a sus hijos. | Fuente Víctor Rodríguez. 5 de 5 | Las muñecas se encuentran en diferente variedad. Desde Barbie hasta réplicas de princesas. | Fuente Víctor Rodríguez.

“A mi hijo le voy a comprar patineta”, afirmó Rosanna. El producto se puede encontrar en RD$ 4,395, el precio aumentará o disminuirá dependiendo del modelo. Si son los triciclos, el precio disminuirá a RD$ 2,395.

“Me falta Lía, pero no sé qué no comprarle… A la mayoría les regalaré juego de carrito y muñecas, son más bonitas”, explicó un cliente en el Mundo del Juguete. Mientras, Freddy expresó que a sus sobrinos les regalará juegos de mesa, porque aún no cuenta con descendientes.

Sin embargo, Juana Méndez afirmó que independientemente del juguete y su precio, los adultos “buscan sentir especiales, llevar alegría y que los infantes sientan la magia de los reyes, luego de Navidad y antes del regreso a clases”.