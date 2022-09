Fundación AES y Trust For the Americas entrenan a 170 emprendedores

La Fundación AES Dominicana y The Trust for the Americas, entidad afiliada a la Organización de los Estados Americanos (OEA), desarrollaron el proyecto “Potenciando el Emprendimiento Innovador”.

A través de esta iniciativa, 170 personas crearon y fortalecieron sus emprendimientos a través de capacitaciones destinadas a la expansión de producción económica local en los municipios de Boca Chica, La Caleta y Los Mina.

Durante cuatro meses, los participantes fueron entrenados para integrar herramientas que aporten al refuerzo de sus destrezas gerenciales y administrativas con mentorías personalizadas para nuevos empresarios.

En el evento los participantes tuvieron la oportunidad de participar en un concurso para obtener fondos que les servirán de base para potenciar su proyecto, además de 3 meses de mentoría en aceleración empresarial.

En esta segunda entrega de la feria los proyecto de emprendimiento fueron evaluados por un jurado de especialistas en materia de gestión y administración empresarial, conformado por Madelka McCalla; Vicepresidente global de Stakeholders e impacto social de la Corporación AES; Bredyg Disla; Vicepresidente Ejecutiva de la Fundación AES Dominicana, Luz Marina Correa;Gerente de proyectos de Trust For The Americas y directivos del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme).

“Decidimos hacer una segunda fase de esta iniciativa cuando evaluamos las historias de éxitos de las personas que se capacitaron en el 2019. Hoy nos cuentan cómo tienen modelos de negocios exitosos y han servido como canales para replicar lo aprendido. Desde la Fundación AES Dominicana hemos decidido continuar fortaleciendo este programa de emprendimiento llevándolo a otras localidades a nivel nacional para lo cual también hemos hecho una alianza con Promipyme que integrarse a los emprendedores capacitados y pre evaluados para el acceso a financiamiento blando”, indicó Edwin de los Santos, presidente de la Fundación AES Dominicana.

En este sentido, Luz Marina Correa, Gerente de Proyectos de The Trust for the Americas comentó sobre "la importancia de desarrollar proyectos que abran paso a pequeños emprendedores con capacidad de desarrollo y voluntad para emprender proyectos de vida a través de una MiPyme".

Linda Eddleman, directora ejecutiva de The Trust for the Americas, expresó que ¨desde el año 2011 venimos trabajando con la Corporación AES para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad en Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Panamá, Puerto Rico y República Dominica. Estamos muy satisfechos con los logros alcanzados a lo largo de los años, y sabemos que juntos seguiremos cerrando brechas en nuestro hemisferio”

La alianza entre AES Dominicana y The Trust for the Americas ha beneficiado a 340 personas que desde el 2019 buscan ampliar su capacidad de producción y disponer de negocios propios que a su vez aportan al desarrollo económico y social de su localidad.