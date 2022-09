Firman acuerdo para impulsar exportaciones de la provincia Hermanas Mirabal

Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) y la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Hermanas Mirabal firmaron un acuerdo para impulsar acciones que incrementen las oportunidades de exportación entre sus empresas y productores.

Mediante el acuerdo, ambas entidades se comprometieron a intercambiar experiencia, recursos y conocimiento. Asimismo, implementarán iniciativas para identificar potenciales exportadores, compartir data e informaciones de oportunidades comerciales y de mercados.

Lidia Aybar, subdirectora general de ProDominicana, dijo que: “nuestras exportaciones van por un camino altamente positivo. Y desde el gobierno estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que las provincias y municipios formen parte activa de la movilización de recursos y mercancías que supone el auge que ha adquirido la comercialización de bienes y servicios dominicanos en mercados internacionales”.

Manuel García, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Hermanas Mirabal, señaló que: “con este paso, orientamos las acciones de las empresas de esta provincia hacia una mirada de sinergia y expectativa de desarrollo. Los aportes de nuestros productores están ahí, y ahora asumimos el compromiso de fortalecer, capacitar y expandir el sector exportador”.

Como parte de la alianza, ProDominicana deja instalada una oficina en la provincia. Esta cuenta con personal técnico de la entidad y permitirá hacer un levantamiento continuo de las oportunidades de negocios, aterrizar los servicios de la entidad a las necesidades específicas de las Pymes y empresas de los municipios cercanos y dar y seguimiento intensivo a las operaciones y transacciones entre exportadores y compradores internacionales.

Hay que destacar que, las exportaciones de la provincia Hermanas Mirabal presentan un crecimiento continuo en el período 2017/2021.

Para el 2017 esta provincia registra exportaciones por valor de US$ 2.4 millones, incrementando en el 2018 a US$ 4.8 millones, mientras que en el 2019 alcanzaron US$ 6.5 millones.

En el período enero agosto 2022 la provincia Hermanas Mirabal exportó un total de USD$ 9.4 millones.

El 88% de las exportaciones de la provincia Hermanas Mirabal en el 2021 se dirigen hacia Estados Unidos. Cabe señalar que Hermanas Mirabal es una provincia esencialmente agrícola. Sus productos principales son plátano, yuca, cacao y café. El principal producto exportado es el Cacao en grano, con US$ 10.95 millones