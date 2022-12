Finaliza batalla legal y declaraciones de impuestos de Trump llegan al Capitolio

El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos recibió este miércoles las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump, poniendo fin y dejando como ganador de una batalla legal al Partido Demócrata que durante años buscó tener obtener acceso a esos documentos, lo que finalmente logró.

"El Tesoro ha cumplido con la decisión judicial de la semana pasada", ha afirmado un portavoz del Departamento del Tesoro, asegurando que ha cumplido con la orden del Tribunal Supremo, que rechazó la última apelación de Trump en su intento por detener la entrega de los documentos a esa instancia controlada por los demócratas, ha informado la cadena CNN.

El vocero no proporcionó ninguna información adicional. Los tribunales federales habían decidido que la Cámara podía solicitar seis años de las devoluciones de Trump, después de que el comité las solicitara en 2019 y nuevamente en 2021, según los registros judiciales públicos.

Los demócratas de la Cámara habían argumentado que necesitaban investigar las auditorías presidenciales del Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés), pero los abogados de Trump lo habían rechazado repetidamente y habían sugerido que la solicitud era "puramente política".

En 2016, Trump rompió la tradición de que los candidatos presidenciales ganadores publicaran sus declaraciones de impuestos, que se mantienen confidenciales a menos que el propio ciudadano las publique, o si los legisladores solicitan los documentos.

CNN precisó que no está previsto que se hagan públicas pronto las declaraciones, que abarcan seis años, principalmente del tiempo que Trump estuvo en la Casa Blanca.

La máxima instancia judicial estadounidense rechazó el pasado 22 de noviembre la petición de Trump de mantener en secreto sus declaraciones y de no entregárselas al comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.

La batalla por esas declaraciones de impuestos se remonta a 2019, cuando ese comité emitió una citación legal para acceder a esa información en el marco de su investigación sobre posibles infracciones fiscales por parte de Trump.

Basó la petición en una ley de 1924 que permite a los líderes de ciertos comités del Congreso, incluido el de Medios y Arbitrios, pedir al secretario del Tesoro y a la Hacienda estadounidense la publicación de las declaraciones de impuestos de cualquier contribuyente.

Trump fue el primer presidente estadounidense desde Gerald Ford (1974-1977) que no publicó cada año su declaración de impuestos, una tradición que sus predecesores consideraban parte de su deber de transparencia y de rendición de cuentas ante el pueblo.

DeSantis alimenta rumor sobre candidatura presidencial republicana

Fotografía de archivo en la que se registró al gobernador republicano del estado de Florida, Ron DeSantis (d), junto al expresidente estadounidense Donald Trump (i), en Fort Myers (Florida, EE.UU.). EFE/Cristóbal Herrera

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, publicará en febrero de 2023 un libro autobiográfico titulado "The Courage to Be Free: Florida's Blueprint for America's Revival", en medio de las especulaciones sobre si será candidato a la nominación presidencial republicana en 2024.

Hasta ahora solo el expresidente Trump, quien apoyó a DeSantis en la carrera por la gobernación de Florida en 2018, ha develado su interés en ser candidato a la Casa Banca en las elecciones republicanas.

DeSantis, reelegido como gobernador en las elecciones de medio término presidencial por una amplía mayoría de los floridanos, mantiene el misterio, pero a la vez da señales de que podría postularse, lo que le ha valido sonoras críticas de Trump.

La publicación del que será su segundo libro es vista como un paso más en esa dirección.

En "The Courage to Be Free: Florida's Blueprint for America's Revival", que en español puede traducirse como "La valentía de ser libre: el plan de Florida para el renacimiento de EEUU", DeSantis narra su vida personal y su carrera en el servicio público, según se dice en la web de la editorial.

El libro saldrá a la venta el 2 de febrero y ya se puede ordenar a través de la web del sello Broadside, parte del grupo HarperCollins Publishing.

En la reseña se destaca que la autobiografía cubrirá momentos clave en la vida de DeSantis, desde "crecer en una familia de clase trabajadora, jugar en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, trabajar en la Universidad de Yale y la Facultad de Derecho de Harvard, presentarse como voluntario en la Marina después de el 11 de septiembre y servir en Irak".

Las memorias también detallarán su matrimonio con Casey DeSantis, el nacimiento de sus tres hijos y la batalla de su esposa contra el cáncer.

La popularidad de DeSantis, que era prácticamente un desconocido cuando Trump lo ayudó a ser candidato a la gobernación de Florida y le puso la etiqueta de "guerrero conservador", ha traspasado las fronteras del "estado del sol", al que él ha cambiado el apodo por el "estado de la libertad".

Durante la pandemia en 2020 se destacó por su política contra las mascarillas, las medidas restrictivas de los movimientos y los cierres de negocios, mientras Florida se situaba como el tercer estado con más casos y el cuarto con más muertes de EEUU.

Esa política atrajo a Florida a estadounidenses de estados restrictivos e hizo subir el mercado inmobiliario y las inversiones en este estado sureño.

Ayudado por la mayoría de la que goza el Partido Republicano en las dos cámaras del Congreso estatal, reforzada en las elecciones de este mes, DeSantis impuso en su primer mandato una agenda ultraconservadora apoyada en nuevas leyes que solo tienen parangón en Texas, gobernada por Greg Abbot, otro republicano radical.

Desde la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca en 2021, DeSantis se ha convertido en un crítico feroz de sus políticas, con especial énfasis en la migratoria.

Durante la campaña para la reelección, el gobierno de Florida pagó con dinero público el viaje de medio centenar de inmigrantes venezolanos solicitantes de asilo desde Texas a una isla Massachusetts para llamar la atención sobre la política de "fronteras abiertas" que le atribuye a Biden.

Fue demandado por ello y enfrenta un juicio en el estado norteño.

Según la editorial, el libro se centra en "temas críticos que le llevaron (a DeSantis) al centro del debate sobre el futuro del país".

El libro es el segundo de DeSantis, quien antes de ser gobernador fue congresista y actuó como fiscal en los juicios a acusados de terrorismo en la base de Guantánamo (Cuba).

En el primero, titulado "Sueños de nuestros padres fundadores", analizó por qué algunos conservadores recurrieron a los principios fundacionales de la nación en medio de la Presidencia de Barack Obama.

(CON INFORMACIONES DE EFE Y EUROPA PRESS)