Las relaciones bilaterales con Taiwán cesaron en 2018, cuando República Dominicana decidió entablar una relación diplomática con la República Popular China.

Han pasado seis años desde el comunicado del excanciller Miguel Vargas que puso a República Dominicana entre los países que rompieron relaciones detrás de Costa Rica (2007) y Panamá (2017), y antecesor de El Salvador (2019) y Nicaragua (2021).

Ante esto, no es de extrañar que la balanza comercial presente una disminución en el último quinquenio, al pasar de US$ 206.5 millones en 2018 a US$ 143 millones en 2023. En términos absolutos, Quisqueya ha visto decrecer un 30.7 % sus ventas hacia el país ubicado en Asia oriental, según el Centro de Exportación e Inversión (ProDominicana).

En 2017, antes del quiebre de las relaciones, las ventas dominicanas hacia Taiwán se situaron en US$ 34.2 millones, US$ 26.5 millones menos que los US$ 60.7 millones del año siguiente, cuando se rompieron la diplomacia.

En 2019 cayeron un 50 % respecto al año anterior, hasta situarse en US$ 30.3 millones. Mientras, debido a las restricciones de la pandemia COVID-19, el país generó divisas por apenas US$ 29.7 millones por las ventas de productos nacionales a Taiwán.

Datos de la Dirección General de Aduanas (DGA) establecen que en 2021 inició el proceso de recuperación, al pasar de US$ 48.4 millones a US$ 48.9 millones en 2023, o un incremento de 0.96 %.

Si bien la balanza comercial entre 2017 y 2023 ascendió a US$ 1,053.7 millones, República Dominicana compra 2.6 veces más que las ventas reportadas por la DGA y ProDominicana. Es decir, las importaciones ascendieron a US$ 760.1 millones, pero las exportaciones fue de US$ 293.6 millones.

Productos de mayor interés por ambas naciones

La nación ubicada a 160 kilómetros del sureste de China, Taiwán importa minerales y combustible, componentes eléctricos y materias primas. En el caso de República Dominicana, ProDominicana indicó que US$ 42.5 millones de las exportaciones del 2023 fueron desperdicios y desechos “chatarra”. Esto representa el 86.9 % del total.

A este les siguen instrumentos y aparatos de medicina, cirugía o veterinaria (US$ 1.6 millones) y cigarros puros (US$ 1.3 millones). En menor cantidad, los desperdicios y desechos de vidrio (US$ 953,712) y los instrumentos identificados por el uso ostomio (US$ 892,850).

Las ventas de cigarro puro, por ejemplo, pasaron de representar apenas ingresos para República Dominicana de US$ 8,665 en 2018 a US$ 936,086 en 2022, para una diferencia de US$ 927,421 más.

Taiwán se caracteriza por vender al mundo equipos eléctricos, electrónicos y partes de computadoras. Además, es conocido por ser el fabricante de microchips y el desarrollo de las telecomunicaciones.

Al analizar las compras de Quisqueya en suelo taiwanés, se evidencia que los productos y artículos derivados de poliestireno son los de mayor adquisición, al reportar US$ 18.4 millones. ProDominicana señaló que el renglón de partes y accesorios de vehículos fue el segundo de mayor compra, US$ 2.7 millones; continuado de máquinas para la recepción, conversión y transmisión de voz, US$ 2 millones.

Además, tanto como los artículos de plástico y los envases tubulares de aluminio totalizaron US$ 1.8 millones y US$ 1.9 millones, respectivamente.