Durante septiembre 2024, las exportaciones de República Dominicana alcanzaron US$ 1,106.2 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 15.5 %. Esto se traduce en un incremento de US$ 148.8 millones en comparación con el mismo mes del año anterior.

Entre los productos de mayor crecimiento, el oro en bruto se destacó con el mayor aumento absoluto de US$ 72.3 millones, seguido por el cacao en grano y aparatos de electrodiagnóstico, con incrementos de US$ 20.6 millones y US$ 8.8 millones, respectivamente​.

El mercado de Estados Unidos se mantiene como el principal destino de exportación, acumulando US$ 548.2 millones en septiembre 2024, lo que representa el 49.6 % del total exportado. Otros mercados destacados incluyen India, con US$ 114.9 millones, según el Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (ProDominicana).

“Las exportaciones bajo el régimen nacional crecieron un 5.5 % durante los primeros nueve meses de 2024, destacando productos como el cacao en grano, los cigarros puros y el azúcar de caña. Por otro lado, las ventas desde zonas francas mostraron un crecimiento interanual del 7.7 %, impulsadas principalmente por instrumentos médicos, aparatos de electrodiagnóstico y artículos plásticos” indicó Riveiro.

El período enero-septiembre 2024 presentó valores exportado por US$ 9,706.7 millones, equivalente a un crecimiento de 7 % en comparación con los mismos meses del 2023.