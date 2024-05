Your browser doesn’t support HTML5 audio

En abril 2024, las exportaciones dominicanas ascendieron a US$ 1,155.7 millones, para un crecimiento interanual de 22% y una variación absoluta de US$ 208.1 millones con respecto al mismo mes del 2023.

De acuerdo con la Dirección General de Aduanas, las exportaciones de instrumentos y aparatos de medicina lideraron este crecimiento con un total exportado de US$ 106.8 millones, seguido por los cigarros puros con US$ 99.2 millones, en tanto que el oro en bruto ha continuado recuperándose, registrando un monto de US$ 96.9 millones. Esto es un reflejo de la fortaleza y competitividad sectorial.

En el período enero a abril de 2024, las exportaciones dominicanas alcanzaron un valor de US$ 3,986.4 millones, lo que representa un crecimiento del 27 % en relación con el año prepandemia 2019 y un 1.1 % respecto al año 2023.

El mercado estadounidense se posiciona como el principal destino de las exportaciones dominicanas en abril de 2024, con un 56 % del total exportado, equivalente a US$ 647.2 millones, seguido por el mercado suizo con US$ 96.8 millones y una participación de 8.38 %, y Haití, con valores de US$ 79.6 millones con una participación de 6.89 %, con un crecimiento de un 0.4 % respecto del año anterior.

Los destinos de mayor crecimiento fueron China con un 169%, Indonesia 271%, Francia con 143%, Colombia con un 63%, Guyana 96% y Puerto Rico con 11%. Otros destinos de nuestras exportaciones fueron; Países Bajos, Alemania, Bélgica, Reino Unido, España, Jamaica, India e Italia.

“En cuanto a las exportaciones destinadas hacia Haití, debemos resaltar que su decrecimiento es el reflejo de la crisis económica, política y social en la que se encuentra esta nación, ya que el valor del comercio exterior de Haití ha decrecido con sus principales socios comerciales. Esto quiere decir que es una situación estructural de la economía haitiana que ha mermado significativamente el consumo y por tanto la demanda de productos desde sus principales socios comerciales”, informó la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro.

Destacó que contar con el Plan de Fomento a las Exportaciones ha servido de brújula y de referencia para seguir trazando el camino óptimo para nuestros exportadores, en tiempos de un entorno internacional convulso.