El Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (ProDominicana) informó que las exportaciones alcanzaron los US$ 1,119.7 millones durante agosto del 2024. Las exportaciones dominicanas tienen cinco meses consecutivos imponiendo récord en 2024, esto representa que en agosto 2024 US$ 287.3 millones más que agosto 2019 previo a la pandemia.

Desde enero hasta agosto 2024, las exportaciones alcanzaron US$ 8,611.4 millones y una tasa de crecimiento interanual de 6.1 % en comparación con los mismos meses del 2023. Este valor representa un crecimiento de 30.6 % en relación con el período similar del 2019.

Estados Unidos se posiciona como el destino más dinámico en enero-agosto 2024, exhibiendo un importante incremento de US$ 381.7 millones adicionales, en relación con el monto exportado durante el mismo mes del 2023. Este comportamiento positivo, es seguido por las ventas internacionales hacia India, China y Países Bajos, los cuales mostraron crecimiento de US$ 180.1 millones, US$ 41.5 millones y US$ 33.5 millones, respectivamente.

Otros mercados que presentan incremento son: España con US$ 26.6 millones en crecimiento absoluto, Japón con US$ 20.3 millones adicionales, Puerto Rico US$ 15.4 millones, Cuba US$ 13.5 millones, Italia US$ 13.4 millones, Colombia US$ 11.5 millones, México US$ 10.1 millones y Guyana US$ 8.8 millones adicionales, entre otros 64 destinos que presentaron incrementos en sus valores de compra de productos dominicanos.

El sector agropecuario lidera el crecimiento exportador en estos primeros meses, posicionando al cacao como el producto de mayor crecimiento absoluto con aumento de US$ 166.0 millones, equivalente a un crecimiento interanual de 95.8 %; seguido del oro en bruto con US$ 150.0 millones y, en tercer lugar, los instrumentos y aparatos de medicina con US$ 100.5 millones.

Además, se destaca el crecimiento en las exportaciones de aparatos de electrodiagnóstico con incremento de US$ 88 millones, cigarros puros US$ 35.2 millones y artículos plásticos US$ 28.2 millones. Asimismo, 1,122 líneas arancelarias presentaron un crecimiento absoluto durante este período.

Respecto a los regímenes de exportación, las exportaciones realizadas bajo el régimen de zonas francas y las nacionales crecen en 7.8 % y 2.7 %, respectivamente. A nivel de participación, zonas francas representa el 67.2% del total exportado enero-agosto 2024, el régimen nacional un 30.4% y un 2.4% otros regímenes.

“Las exportaciones dominicanas han demostrado una notable resiliencia al superar desafíos de gran magnitud, tales como: la crisis socioeconómica en Haití, uno de nuestros destinos de exportación, tensiones geopolíticas y conflictos regionales, cambios en las políticas monetarias, la suspensión de exportaciones de productos mineros tradicionales como el ferroníquel, y la disminución global en los pedidos de exportación”, señaló la titular de ProDominicana, Biviana Riveiro.