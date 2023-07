Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las exportaciones de zonas francas representaron, durante el primer semestre del año, el 64.8 % del total exportado, alcanzando un valor de US$ 4,038.62 millones, según datos de la Dirección General de Aduanas.

La Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), destacó que es la primera vez en la historia que las exportaciones de zonas francas superan los US$ 4,000 millones en un primer semestre, de un total exportado por República Dominicana de US$ 6,228.72 millones.

Luis José bonilla Bojos, presidente de Adozona, expresó que estos resultados demuestran un crecimiento continuo y refuerzan la importancia de las zonas francas en la economía dominicana.

"Llegar a superar los US$ 4,000 millones en exportaciones de zonas francas en el primer semestre de este año es un hito histórico para la República Dominicana. Estos resultados demuestran un crecimiento continuo y refuerzan la importancia de las zonas francas en nuestra economía.", afirmó Bonilla.

Las exportaciones del mes de junio experimentaron un aumento del 8.4%, al pasar de US$ 708.31 millones en junio de 2022 a US$ 767.47 millones en junio de 2023, lo que representa un incremento en valor de aproximadamente US$ 59.16 millones.

Este resultado confirma el "récord histórico" alcanzado en mayo de 2023, cuando las exportaciones crecieron un 10.61 %, alcanzando la cifra de US$ 774.54 millones en dicho mes, superando así los resultados obtenidos en mayo de 2022.

El valor acumulado del primer semestre de 2023 muestra un leve crecimiento del 2.9%. Las exportaciones de bienes en el primer semestre ascendieron a US$ 4,038.62 millones, en comparación con los US$ 3,925.53 millones registrados en el mismo período del año anterior, sin contabilizar las exportaciones de servicios, lo que representa un crecimiento en valor de aproximadamente US$ 113.09 millones.

Adozona reiteró su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con sus miembros y las autoridades competentes para fomentar un entorno favorable para el desarrollo del sector de zonas francas en la República Dominicana.